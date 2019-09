O2-Jyväskylän uudessa joukkueessa nuorimman ja vanhimman pelaajan ikäero on yli 25 vuotta – katso alkavan kauden otteluohjelma

Joukkue lähtee tulevaan kauteen uudistuneena. Kulunut fraasi, mutta O2-Jyväskylän naisten edustusjoukkueesta sitä voi käyttää, sillä tarkalleen puolet pelaajista on vaihtunut viime kaudesta. Joukossa on myös muutamia paluumuuttajia. 25-vuotias laituri Roosa Virtanen palasi Jyväskylään yhden Sveitsissä vietetyn vuoden jälkeen. Hänet valittiin saman tien O2:n kapteeniksi.

– En osannut sitä odottaa kyllä yhtään. Valinta tuli ihan yllätyksenä, Virtanen naureskelee.

Valinnalle on kuitenkin katetta, sillä Virtanen pelasi viime kauden puoliammattilaisena sveitsiläisessä SU Mendrisiotto -joukkueessa, joka voitti maan B-liigan mestaruuden. Aiemmin Virtanen on pelannut useamman kauden Happeessa.

– Olen semmoinen rouhija tuolla hyökkäyspäässä ja ehkä vähän tehojakin voidaan odottaa, Virtanen kuvailee itseään pelaajana.

O2:n treeneissä hänelle on soviteltu ylivoimavastuuta. Lisäksi liikuntabiologiksi kouluttautunut Virtanen vetää joukkueen fysiikkatreenejä.

– Meillä on hyvä sekoitus kokemusta ja nuoruutta. Odotan, että menestymme hyvin ja lähdemme tosissaan tavoittelemaan A-liigaan nousua ja B-liigan mestaruutta, Virtanen arvioi.

Joukkueen ikähaitari on laaja, sillä vanhin pelaaja on 43-vuotias maalivahti Tanja Matilainen ja nuorin vasta 16-vuotias hyökkääjä Saimi Hyvärinen. Kokenutta kaartia edustaa myös 39-vuotias hyökkääjä Mari Tuppurainen, jolla on parinkymmenen vuoden kokemus pääsarjatasosta.

– En minä muista. Lopetin laskemisen jossain vaiheessa, Tuppurainen vastaa kysymykseen kausien määrästä.

O2:ssa hänellä alkaa toinen kausi.

– Tässä on paljon nuoria nostettu junnuista ja sitten on kuitenkin kokemusta. Tokihan meillä joukkue vähän heikentyi viime kaudesta, kun yksi hyökkäysketju lähti kokonaan Sveitsiin. Nuorilla on nyt näytön paikka, joukkueen varakapteeniksi valittu Tuppurainen arvioi.

Hänkin uskoo, että joukkue taistelee paikasta kevään pudotuspeleissä.

– Toisaalta hirveän haastavaa sanoa missä mennään, kun en vielä tiedä paljoakaan muista joukkueista, Tuppurainen myöntää.

Harjoituspelit antavat jonkinlaista osviittaa. O2 on haastanut harjoituskaudella pariin otteeseen hyvin tamperelaisen Kooveen, joka on viime kauden pronssijoukkue.

Pelaajat ovat kuitenkin uuden edessä, sillä sarjajärjestelmä muuttui täksi kaudeksi. Naisten Salibandyliiga laajentui 16 joukkueen liigaksi, jossa joukkueet on jaettu kahteen tasoon viime kauden menestyksen perusteella. A-liigassa pelaavat viime kauden kahdeksan parasta joukkuetta ja B-liigassa kahdeksan seuraavaa. O2 pelaa B-liigaa, jonka kaksi parasta pääsevät keväällä karsimaan paikasta pudotuspeleissä A-liigan kahden heikoimman joukkueen kanssa.

– Tätä kautta voi voittaa vielä Suomen mestaruuden, mutta täytyy olla vaan pirun hyvä. Tämä järjestelmä takaa sen, että varmasti Suomen paras joukkue voittaa mestaruuden. Tulee myös enemmän sellaisia tasaisia pelejä, jotka eivät ole etukäteen selkeitä, O2-Jyväskylän päävalmentaja Seppo Pulkkinen kommentoi.

Hän pitää uudistusta hyvänä juuri sen vuoksi, että viime kaudella tasoerot olivat isot.

– Tämän sarjauudistuksen takana oli varmasti se, että saataisiin leveyttä tähän sarjatoimintaan. Kokonaistaso on toki paljon muutakin kuin vain yksittäisten pelien summa, mutta eroja ei saisi tulla liikaa. Viime kaudella naisten liiga oli liian kahtiajakoinen.

O2:n virallinen tavoite on päästä B-liigassa kahden parhaan joukkoon ja sitä kautta taistelemaan A-liigan huippujoukkueita vastaan.

– Tulemme varmasti olemaan yllättävä joukkue monelle tänä vuonna, Pulkkinen myhäilee.