ONMKY:n kantti kesti JBA:n rynnistykset – Juho Kauro nousi lopulta yllätysratkaisijaksi

Pelin henki oli lauantaina selvä. Oulun NMKY saapui monitoimitalolle loukkaantumisten verottamina vain kahdeksan pelaajan ryhmällä, joista kolme amerikkalaispelaajaa erottui selvästi edukseen. Vastakkain oli JBA:n laajempaan rotaatioon turvautuva joukkuepeli ja yritys pitää vauhtia sekä oululaisten tehokolmikko, kurinalaisuus ja sitkeys. Tällä kerralla viime mainittu vei voiton. Ottelu päättyi 79–81.

1A -divisioonaan kelpo vahvistuksiksi kauden mittaan osoittautunut amerikkalaiskolmikko koostuu ahnaasti korintekoon osallistuvasta pelinrakentaja Dedrick Basilesta, joka pelasi lauantaina koko ottelun, vahvasta sisäpelaajasta Brian Moultriesta sekä isosta laitahyökkääjästä Chrishon Briggsistä. Toisen jakson puolivälissä ONMKY:n avausviisikon pelaajista Jussi Hämäläinen loukkasi nilkkansa ja vierasjoukkue joutui pelaamaan kamppailun viimeiset 25 minuuttia vain seitsemällä pelaajalla. ONMKY:n 81 pisteestä jenkkitrio viimeisteli lauantaina Basilen johdolla lopulta 69. Joukkueen levypalloista kolmikko nappasi hyppysiinsä 33/47.

Parempijalkainen JBA onnistui rokottamaan Ynniä yhteensä 15 onnistuneella kolmen pisteen korilla vastustajan viittä vastaan. Kotijoukkueen pelaajista kaaren takaa osuivat lauantaina erityisesti Samuli Oja 5/7 ja Timi Puittinen 4/6, jotka olivat myös JBA:n kaksi parasta korintekijää 19 ja 16 pisteellään.

ONMKY:n viidestä kolmosesta kaksi tuli yllättävästä osoitteesta ja millä tyylillä! Vuosikymmen sitten BC Jyväskylässä pelannut järkälemäinen Juho Kauro pelasi ensimmäiset minuuttinsa toisen jakson alkuun ja naulasi ensimmäisessä hyökkäyksessään pallon noin yhdeksästä metristä sukkana sisään. Toisen kerran Kauro huudatti joukkuekavereitaan ottelun viime sekuntien voittokorilla pisteen tappioasemasta lyöden kolmosellaan taululle loppulukemat 79–81. Kirsikkana kakun päälle Kauro katkaisi voittokorinsa jälkeen vielä JBA:n viimeisen sekunnin tasoitusyritykseen johtaneen syötön.

Oululaisten päävalmentaja Jussi Eskola jakoi kiitosta pelaajilleen, mutta myös pyyhkeitä ottelun ja koko kauden tuomarilinjasta.

– Meidän keskittyminen oli tänään sitä luokkaa, kuin sen pitää tässä sarjassa olla. Ratkaisuhetkillä tulimme aina parilla korilla peliin mukaan, kun JBA meinasi karata ja se oli kova juttu. Meillä on dominoivat kolme pelaajaa ja niitä puolustetaan korin alla useammalla jätkällä, mikä on ok, mutta kun tulee kontakteja ja käsille lyömisiä, niin ne pitää vain viheltää, Eskola toteaa painokkaasti.

JBA:lla oli ottelussa muutama selkeä iskun paikka pudottaa ONMKY lopullisesti kyydistä. Parhaimmillaan JBA johti ottelua kolmannen jakson loppupuolella 15 pisteellä.

– Viimeisellä kympillä meillä oli vapaita heittoja, joita jäätiin vähän ihmettelemään ja sitten kaveri juoksi jo toiseen päähän. Lasken tämän tappion tuonne henkiselle puolelle ja se on ollut iso teema jo pitkän aikaa. Ei tämä ollut osaamisesta kiinni, vaan kestääkö se kantti, kun peliä ratkaistaan. Nämä kehittää kuitenkin enemmän kuin 30 pisteen pelit suuntaan tai toiseen, JBA:n päävalmentaja Mikko Tupamäki summasi kahden pisteen tappioon päättyneen ottelun.