Obilor jatkaa HJK:ssa, Lehkosuo luottaa 27-vuotiaan pelaajan kehittymiseen

Nigerialainen puolustaja Faith Friday Obilor pelaa HJK:n takalinjoilla myös kolmannen kauden. Mestarijoukkue HJK kertoi perjantaina Obilorin jatkopestistä.

Obilor, 27, on edustanut HJK:ta kaudesta 2017. Suomessa hän on pelannut myös PS Kemissä, Rovaniemen Palloseurassa ja Interissä.

– Faith on tärkeä pala keskuspuolustusta ja tärkeä myös erikoistilanteissa. Faith on ollut meillä kaksi vuotta, jona aikana hän on kehittynyt pelaajana ja sopeutunut hyvin meidän pelisysteemiin. Hän on vielä siinä iässä, että pystyy kehittymään, HJK:n päävalmentaja Mika Lehkosuo totesi seuran nettisivuilla.

Obilor teki viime kauden ainoan maalinsa syyskuussa Tampereella. Osuma sinetöi HJK:n mestaruuden.