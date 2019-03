Odotettu hiihtojärjestys siivittää Suomen miesten viestiä

Hiihtomaajoukkueen valmennusjohto ja mieshiihtäjät pyörittelivät Seefeldin MM-hiihtojen viestikokoonpanoon kahta tai kolmea hiihtojärjestysten vaihtoehtoa. Mietintämyssystä sukeutui odotettu hiihtojärjestys Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Matti Heikkinen ja Perttu Hyvärinen.

– Pohdimme aika paljon sitä, mitkä voivat olla meidän kanssamme kilpailevien maiden järjestykset, maajoukkuevalmentaja Teemu Pasanen sanoi.

Heikkinen kuvasi viestiä suomalaisen mieshiihdon tasonmittaukseksi. Vuoden 2010 olympialaisista lähtien Suomi on uupunut mitalisijoille oikeuttavasta vauhdista. Edellinen 4x10 kilometrin viestin suomalaismitali on kymmenen vuoden takaa Tshekistä, kun Suomi oli kolmas Liberecin MM-kisoissa. Tuosta joukkueesta on jäljellä enää Heikkinen, joka silloin hiihti avausosuuden.

– Silloin ei mennyt ihan käsikirjoituksen mukaan. Ensimmäinen työntö, ja sauva poikki, Heikkinen muisteli.

Heikkisen mukaan Suomi on ollut monta kertaa samalla loppusuoralla mitalivauhdin kanssa, mutta sijoilla 4–5. Viime talvena Suomi oli olympialaduilla neljäs, MM-Lahdessa kaksi vuotta sitten viides.

– Jos mitali tulee, silloin kaiken pitää onnistua, Heikkinen sanoi.

Kaksi ennakkosuosikkia

Seefeldissä Suomi pitää päävastustajinaan Ranskaa, Ruotsia, Saksaa ja Italiaa. Oletus on, että Norja ja Venäjä menevät menojaan ja jättävät muut kilvoittelemaan pronssista ja sitä huonommista sijoista. Jos kultamitalitaistelu menee norjalaisten ja venäläisten kesken loppukiriin, vastakkain ovat viime viikon sprintissä yhteen ottaneet Johannes Hösflot Kläbo ja Sergei Ustjugov.

Näin maajoukkuevalmentaja Teemu Pasanen arvioi Suomen kovimpia vastustajia:

– Ranska on kova joukkue, mutta se on haavoittuva perinteisen hiihtotavan osuuksilla. Clement Parisse oli yhdistelmäkisassa hyvä (viides), mutta luulen, että hän hiihtää viestissä vapaalla.

Pasanen oli oikeassa, sillä Parisse on kolmososuudella, joka hiihdetään vapaalla.

Entä sitten muut haastajat?

– Ruotsi on tasaisen vahva joukkue. Se on yksi meidän päävastustajistamme. Ruotsilla on monesti käynyt arvokisoissa niin, että joku vähän epäonnistuu.

– Saksa sai 15 kilometrillä kolme miestä 18 parhaan joukkoon. Se on tasainen joukkue, mutta ei ehkä riitä mitalitaisteluun.

– Italialla on kaksi kovaa miestä. Francesco De Fabiani on todella kova, mutta sprintteri Federico Pellegrinolle kymppi on vähän pitkä matka. Heillä taso laskee selvästi kahden miehen jälkeen.

Perjantaiksi on luvattu aurinkoisten päivien sijasta vesisadetta. Olojen muutos voi heikentää Keski-Euroopan maiden asemaa, sillä ne ovat hallinneet keväiset olot.

– Nyt on tulossa selkeämpi vesikeli, Pasanen ennakoi. Hänen mukaansa sellainen auringossa lämpiävä vesikeli, jossa on erilaiset olot eri puolilla reittiä, on vaikea, koska Pohjoismaissa sellaiseen ei ole totuttu.

Miesten 4x10 kilometrin viesti alkaa kello 14.15 Suomen aikaa.