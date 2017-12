Ogier: Rallimestaruus yksityistallin Fordilla toi eniten tunnustusta

Viime kaudella tullut rallin maailmanmestaruus M-Sport-tallin Fordilla kasvatti eniten Sebastien Ogierin mainetta. Tätä mieltä on ranskalainen rallivirtuoosi Ogier itse.

Ogier voitti ennen tätä vuotta neljä mestaruutta Volkswagenin WRC-ajokilla. Ogierin mukaan kaikki mestaruudet merkitsevät hänelle yhtä paljon, mutta tuorein mestaruus yksityistallin Fordilla herätti eniten kunnioitusta muissa.

– Ihmiset ajattelevat usein, että on helppoa voittaa parhaan tallin autolla. Ei voittaminen ole helppoa koskaan, vaikka käytössä olisi paras auto. Työ on silti tehtävä. Mutta voittaminen on entistä vaikeampaa, jos aloittaa pienimmässä tallissa ja pienimmällä budjetilla. Tämä tekee haasteesta ison, ja saimme kenties enemmän tunnustusta voittamalla tällä tavalla. Se on erittäin tyydyttävää, Ogier sanoi Autosport-lehdelle.