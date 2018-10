Ogier Walesin valtiaaksi 10,6 sekunnin erolla – Latvala toinen ja Lappi kolmas

Toyotan Jari-Matti Latvala oli toinen ja tallitoveri Esapekka Lappi kolmas Walesin MM-rallissa. Voittoon ajoi 10,6 sekunnin turvin Fordin Sebastien Ogier.

Kilpailu MM-pistekärjessä tiivistyi, Ogierin eduksi. Viidenneksi jäänyt Hyundain Thierry Neuville on yhä MM-kärjessä, mutta eroa toiseksi nousseeseen Ogieriin on enää seitsemän pistettä. Lauantaina johtopaikalta keskeyttänyt ja Walesista vain neljä MM-pistettä Power Stagen myötä koonnut Toyotan Ott Tänak on 21 pisteen päässä Neuvillesta, kun jäljellä ovat vielä Katalonian ja Australian rallit.

Kalle Rovanperä voitti WRC2-luokan. Kokonaiskisassa hän oli yhdeksäs. Jari Huttunen oli WRC2:ssa neljäs ja kokonaistuloksissa 12:s.

Ogierin ja Latvalan taisto rallin päätöspäivänä oli melkoista köydenvetoa. Latvala otti kärkipaikan päivän toisella erikoiskokeella, joka oli samalla rallin Power Stage -pätkä eli Latvalalle näin viiden MM-pisteen arvoinen. Ogier nousi kuitenkin seuraavalla ek:lla vain 0,2 sekunnin päähän Latvalasta, ja ohi hän rutisti päivän ja kisan viimeistä edellisellä ek:lla. Päätösek:n ranskalaisässä sitten hoiteli varmasti ja juhli kauden neljättä ja MM-uransa 44. voittoa.

– Huikea viikonloppu, olipa kova taisto! Ott (Tänak) oli niin kaukana edellä ja sitten hänelle tuli ongelmia, ja sitten Jari-Matti oli todella vahva. En uskonut selviäväni metsäteistä, mutta asvaltista pidän ja pystyimme nappaamaan voiton, Ogier hehkutteli tyytyväisenä MM-sarjan sivustolla.