Ogier murjaisi hirmuisen pohja-ajan Turkin rallissa – Neuville tipahti johtoasemasta kolmen ja puolen minuutin päähän

Ralliautoilun viisinkertainen maailmanmestari, Ranskan Sebastien Ogier otti Turkin MM-rallin komentoonsa lauantain ensimmäisellä erikoiskokeella. Ogier jätti 34,24 kilometrin pätkällä muut yli 20 sekunnin päähänsä ja nousi toiselta sijalta rallin johtoon.

Rallia yötauolla johtanut Thierry Neuville rikkoi Hyundaistaan vasemman etupyörän iskunvaimentimen kahdeksan kilometriä ennen erikoiskokeen maalia. Neuville hävisi pätkällä kolme ja puoli minuuttia Ogierille ja tipahti kilpailun kärkikamppailusta.

Tulos käänsi samalla MM-sarjan näkymät herkullisiksi. Ogierilla on nyt tilaisuus nousta Turkin rallin voittopisteillä ohi Neuvillen, joka johtaa MM-sarjaa 23 pisteen erolla. Rallin voitosta heltiää 25 pistettä.

– Tuntuu, että erikoiskoe sujui hyvin, mutta minulla oli pitovaikeuksia, Ogier kommentoi ajoaan MM-sarjan ralliradiossa.

Neuville tunsi ek:n maalissa, että auto oli hajalla, vaikkei hän huomannut matkalla mitään isompia kolhuja.

– Olipa epäonnea. Emme osuneet mihinkään, mutta autosta on nyt jotain hajalla, Neuville ihmetteli.

Neuville joutui ek:n jälkeen huoltohommiin yhdessä kartturinsa kanssa. Kaksikko yrittää siirtää jousituksen osia auton takaosasta etupäähän.

Myös suomalaisilla riitti pulmia

Suomalaiskuljettajat Jari-Matti Latvala, Esapekka Lappi ja Teemu Suninen paransivat asemiaan pykälällä Neuvillen epäonnen ansiosta.

Latvala on rallissa Ogierin ja Norjan Andreas Mikkelsenin jälkeen kolmantena. Mikkelsen on jäänyt 25,5 sekuntia Ogierista. Latvalan ero kärkeen on 45,9 sekuntia.

Lappi on kilpailussa kuudentena ja Suninen kahdeksantena.

Suomalaiset eivät olleet tyytyväisiä aamuvauhtiinsa.

– Oli tosi hankalaa, kun en saanut autoa kääntymään, Latvala valitti Toyotansa aliohjausta.

Lapilla oli tekniikkapulmia.

– Vaihdelaatikko ei tahtonut vaihtaa pienemmälle. Auto sammui kertaalleen eikä tahtonut käynnistyä uudestaan, Lappi tuskaili.

Suninen joutui reitille ensimmäisenä, joten hän sai siistiä tietä takaa tuleville.

– Tiellä oli paljon irtosoraa. Sen takia pyörät sutivat vielä kolmos- ja nelosvaihteillakin, Suninen kertoi.

Lauantaina ajetaan vielä viisi erikoiskoetta.