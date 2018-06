Tamperelainen Koovee oli yksi suunnistuksen Lahti-Hollola Jukolan viestin ennakkosuosikeista. Joukkue ei ennakko-odotuksista kipsaantunut, vaan löi pöytään näytöksen, johon muut eivät pystyneet vastaamaan.

Koovee oli lopulta ylivoimainen juhla-Jukolassa, sillä se jätti toiseksi tulleen IFK Göteborgin reippaasti yli neljän minuutin päähän. Paimion Rastiin eroa kertyi kahdeksan minuuttia. Muut jäivät vielä kauemmaksi.

Viime vuonna voiton vei IFK Göteborg. Koovee jäi silloin nuolemaan näppejään kakkospaikalle. Ykköstila maistui joukkueen jäsenille. Voitonriemu oli puhdasta ja aitoa iloa.

– Onhan tämä iso juttu seuralle. Täytyy rehellisesti sanoa, että sitä se on myös itsellenikin, ensimmäistä Jukolan voittoa juhlinut viestin avaaja Joni Hirvikallio sanoi tyytyväisenä.

Viiden minuutin takamatkalta kärkeen

Juhla-Jukola (70:s) päästiin juoksemaan täydellisessä kelissä. Jos ilma oli täydellinen, niin sitä oli myös Kooveen suorituskin. Minkä takia Koovee vei viestin nimiinsä?

– Meillä oli todella hyvä valmistautuminen. Vaikka teimme muutamia virheitä, pakettimme pysyi riittävän hyvin koossa. Ja sitten meiltä löytyi yksi valttikortti, hänen nimensä on Oleksandr, kakkososuutta vienyt Topi Anjala korosti ja viittasi täysin oikeaan mieheen.

Ukrainalainen Oleksandr Kratov käytännössä ratkaisi viestin neljännellä osuudella. Kratov oli omaa luokkaansa, sillä hän nosti Kooveen yli viiden minuutin takamatkalta kärkeen. Sen jälkeen tamperelaiset eivät enää johtopaikkaansa luovuttaneet.

– Meillä on erinomainen joukkuehenki. Meillä on tosi hauskaa kimpassa. Ryhmämme on rakentunut koko ajan vain vahvemmaksi ja vahvemmaksi, Hirvikallio sanoi.

Kratov toipui ajoissa

Kaikki joukkueen jäsenet saivat tiukassa paikassa itsestään lähes parhaansa irti.

– Kokoonnuimme Lahden seudulla samaan majapaikkaan jo keskiviikkona. Katsoimme yhdessä jalkapalloa, ja silmäilimme toki myös karttoja. Sen lisäksi rentouduimme kunnolla. Nämä asiat siivittivät meidät lentoon, Anjala sanoi.

Ennen viestiä oli tipalla, että Koovee olisi joutunut matkaan ilman Kratovia. Ukrainalaistähti on kärsinyt pitkään jalkavammasta. Huoli osoittautui kuitenkin turhaksi.

– Oli hyvin lähellä, että olisin joutunut sanomaan joukkuetovereilleni, että en pysty juoksemaan. Jalka on ollut tosi kipeä. Minut pelasti sopiva määrä kipulääkettä sekä fysioterapeutin jäätävä ammattitaito. Loppu hyvin, kaikki hyvin, ikionnellinen Kratov hymyili.

Kooveen voiton varmisti sveitsiläisankkuri Daniel Hubmann. Kokenut käkikellomaan suunnistaja piti ruotsalaisen takaa-ajajan Eskil Kinnebergin aisoissa tyylikkään rauhallisen suunnistuksen turvin.

Kooveen joukkueessa suunnistivat myös Lauri Sild, Kenny Kivikas sekä Timo Sild.