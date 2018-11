Toyotan Jari-Matti Latvala on yltänyt puolentoista vuoden tauon jälkeen voittajaksi rallin MM-sarjassa. Latvala voitti MM-sarjan päätösosakilpailun Australiassa. Latvalan voitto varmisti Tommi Mäkisen johtamalle rallitiimille merkkimestaruuden.

Latvalalle voitto oli kauden ainoa. Edellisen kerran tuurilainen juhli ykkössijaa vuoden 2017 helmikuussa Ruotsin rallissa. Latvalan voitto tiesi myös sitä, että Suomeen tuli edes yksi osakilpailuvoitto päättyneellä kaudella.

Voitto tuli lopulta reilun puolen minuutin erolla Hyundain Hayden Paddoniin. Citroenin Mads Östberg oli kolmas, ja Toyotan toinen suomalaiskuski Esapekka Lappi neljäs.

– Edellisestä voitosta ehti kulua jo ihan liian pitkä aika. Olin jo menettänyt uskoni, että tänä vuonna voittoa ei tule, Latvala tunnusti.

– Aamulla tilanne kuitenkin muuttui, kun Ott (tallikaveri Ott Tänak) menetti aikaa. Hankalat olosuhteet olivat lopulta minulle suotuisat. Olen erittäin onnellinen.

Suomalaiskonkarin kausi oli vaikea. Keskeytyksiä tuli kauden avauspuoliskolla viisi peräjälkeen, minkä myötä mestaruushaaveet murenivat nopeasti. Lopulta Latvala oli MM-pisteissä neljäs. Merkkimestaruus Mäkisen johtamassa ”suomalaistiimissä” oli kuitenkin balsamia kaikille kauden aikana syntyneille henkisille haavoille.

– On mieletöntä varmistaa merkkimestaruus voittamalla kisa. Olen niin iloinen kaikkien puolesta, Latvala hehkutti.

Ogierille jälleen mestaruus

Ranskalaiskuljettaja Sebastien Ogier saavutti Australiassa jo kuudennen perättäisen maailmanmestaruuden. Ensimmäiset neljä MM-titteliä Ogier voitti Volkswagenilla ja viimeiset kaksi Fordilla.

Ogier oli Australiassa viides ja voitti kisan päättäneen power stage -erikoiskokeen. Ranskalaisen mestaruus varmistui lopullisesti kisan päätöspäivänä sunnuntaina, kun Hyundain Thierry Neuville ja Toyotan Tänak keskeyttivät ajovirheisiin.

– Tämä on ollut uskomaton kausi. Taistelu on ollut jokaisessa kisassa äärimmäisen tiukkaa. Meillä on ollut ylä- ja alamäkiä. Jossain vaiheessa jo tuntui, että voidaanko me edes voittaa mestaruutta, Ogier muisteli.

– Me emme kuitenkaan luovuttaneet missään vaiheessa. Koko tiimi teki rajusti töitä, ja iso kiitos heidän suuntaan.

Ogier nousi mestariksi vahvan loppukauden myötä, kun taas pahin uhkaaja Neuville sortui paineisiin ja teki rutkasti virheitä. Ogier siirtyy ensi kaudeksi Citroenille.

– Tämä on todella tunteellista. Minulla tulee varmasti ikävä tätä loistavaa tallia. Juuri nyt tuntuu tosi raskaalta. Meillä on kuitenkin aina muistot. Me saavutimme jotain upeaa näiden kahden vuoden aikana.

Fordin suomalaiskuljettaja Teemu Suninen joutui keskeyttämään ennen viimeistä erikoiskoetta auton laturivikaan.