"Ollaanko asialla vai onko tultu vain olemaan?" – Kirittäret palaa juhannustauolta kohtaamalla Hippoksella Pesä Ysit

Puolentoista viikon juhannustauko naisten Superpesiksessä päättyy Kirittärien osalta torstai-iltana kotiottelulla. Vieraaksi Hippoksen pesisstadionille toistamiseen kuluvalla kaudella saapuu Lappeenrannan Pesä Ysit.



– Oli hyvä lähteä juhannustauolle, kun oli pelattu kolme voitokasta ottelua neljään päivään. Juhannusviikolla jokainen sai tehdä omaa treeniä ja levätä tietenkin myös. Tällä viikolla palattiin tiistaina töihin ja vedettiin tiistain sekä keskiviikon aikana yhteensä neljä joukkuetreeniä, kertoo Kirittärien seurajohtaja ja Superpesis-joukkueen kakkospelinjohtaja Petri Kaijansinkko.



Kaiken kaikkiaan Kirittäret ja Pesä Ysit kohtaavat jo kolmannen kerran kesäkuun aikana. Kesäkuun alussa Hippoksella Kirittäret nappasi helpohkot kolme pistettä, kun Pesä Ysit kaatui lukemin 2-0 (7-2, 20-2). Heti seuraavana päivänä kohdattiin Lappeenrannassa ja silloin Kirittärien taso notkahti. Tuomisena oli kuitenkin kaksi pistettä ottelun päätyttyä 0-1 (1-1, 0-2).



– Hirveästi ei olla Lappeenrannasta keskusteltu, sillä edelliset pelit heitä vastaan ovat hyvässä muistissa. Se tulee huomioida, että he käyttivät meitä vastaan kahdessa ottelussa eri lukkareita (Essi Rytteri ja Fanni Kanerva) ja etenkin Essi pelasi tosi hyvin, Kaijansinkko muistuttaa.



– Oleellista on, miten valmiita me itse ollaan peliin tauon jälkeen. Etenkin, kun vastustaja on juhannuksen jälkeen pelannut jo yhden pelin. Kyse on siitä, että ollaanko asialla vai onko tultu vain olemaan, muotoilee Kaijansinkko.



Jyväskyläläiset ovat pelanneet 12 ottelua, joista voittoja on tullut 11 ja lisäksi tappio Lapuaa vastaan. Sarjakärki Lapua on ainoa joukkue, joka ei ole hävinnyt vielä otteluakaan. Tämän viikon sunnuntaina Lapualla pelataankin sitten naispesäpallon klassikko, kun Virkiä emännöi Kirittäriä.



Kaijansinkko kertoo, että tänään kokoonpanosta puuttuu kesäflunssassa oleva Iina Valkeejärvi, mutta muuten joukkue on terveenä. Ennen ottelua palkitaan komeita tasalukuja kaikkien aikojen tilastoissa saavuttaneita Kirittäret-naisia.



– Emma Körkkö ylitti 1 200 kärkilyönnin rajan, Virpi Hukka sai kasaan 1 000 kärkilyöntiä ja Marjukka Urpelainen on tuonut 400 juoksua, Kaijansinkko listaa.



Naisten Superpesistä Hippoksella: Kirittäret – Pesä Ysit pelataan torstaina 27. kesäkuuta klo 18:00.