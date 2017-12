Olli Ohtonen valittiin Vuoden Valmentajaksi – luotsasi Iivo Niskasen maailmanmestariksi

Suomen Valmentajat ry on valinnut maastohiihtäjä Iivo Niskasen henkilökohtaisen valmentajan Olli Ohtosen Vuoden Valmentajaksi. Ohtosen valmennettava Niskanen voitti viime talven Lahden MM-kotikisoissa kultaa 15 kilometrillä ja pronssia parisprintissä.

Ohtonen toimii lisäksi hiihtomaajoukkueessa sprinttihiihtäjien vastuuvalmentajana.

Ex-maajoukkuehiihtäjä Ohtonen, 38, on valmentanut Niskasta vuodesta 2013. Sotshin olympialaisissa 2014 Niskanen voitti jo olympiakultaa parisprintissä.

Vuoden Valmentaja -valinnassa painotetaan menestyksen ohella valmentajan osaamista.

– Ohtonen on valmentajana vielä varsin nuori, mutta siltikin erittäin menestynyt. Hän on systemaattinen ja analyyttinen yhdistäen toiminnassaan tieteen ja käytännön. Hän kehittää itseään valmentajana koko ajan, josta mittavana esimerkkinä on valmisteilla oleva väitöskirja luisteluhiihdon biomekaniikasta, sanoi Suomen Valmentajien puheenjohtaja Jorma Kemppainen tiedotteessa.

Suomen Valmentajat on valinnut Vuoden Valmentajan vuodesta 1978. Vuosi sitten valinta kohdistui salibandyvalmentaja Petri Kettuseen.