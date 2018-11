Olympiakomitea avasi rahanyörejään – yleisurheilu jäi vielä ilman, autourheilu saa ensimmäistä kertaa tehostamistukea

Perjantai toi Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköltä tukieuroja usealle kesälajille ja urheilijalle, mutta yleisurheilua ei listalla näkynyt.

Olympiakomitea viivytti yleisurheilun tukipäätöstä, koska Urheiluliitto nimitti hiljattain uuden valmennusjohtajan eikä lajin oma huippu-urheilubudjetti ole vielä selvä.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen mukaan asiaan ei liity erityistä dramatiikkaa. Lehtimäki uskoo, että yleisurheilun tehostamistuet ovat lähiaikoina selvillä.

– En olisi kauhean yllättynyt, jos päätös tulisi jo ensi viikolla. Haluamme tietää, miten Urheiluliitto itse resursoi omaan huippu-urheiluunsa ja urheilijoitaan. Meidän tukemme on tehostamistukea, ei perustoiminnan tukea. Jos emme tiedä perustoimintaa, emme voi tehostaa mitään, Lehtimäki perusteli STT:lle yleisurheilun tukien siirtymistä.

Tukea myös muille kuin olympialajeille

Huippu-urheiluyksikkö jakoi kesälajeille 2,807 miljoonaa euroa ja paralympialaisten kesälajeille 241 500 euroa. Mukaan tukiohjelmiin nousivat Riossa olympialajiksi palannut golf ja autourheilu, joka osallistui tukiprosessiin ensi kertaa eikä ole olympialaji.

– Olympiakomitea hämää tässä sanana, huippu-urheiluyksikkö on parempi. Katsomme Suomen urheilua laajasti. Tukiohjelmiimme kiipeää vain murto-osa lajeista, mutta se ei johdu olympiastatuksesta, vaan kriteereistämme. Tuemme menestykseen tähtäävää tekemistä, Lehtimäki perusteli sitä, että tukiensaajissa on myös muita kuin olympialajeja.

Autourheilulle heruu 30 000 euroa, joka on tarkoitettu maajoukkuevalmennukseen. Samalla viidestä nuoresta kuskista tulee ensimmäiset Olympiakomitean tukemat autourheilijat. Yksi heistä on kirkkonummelainen Juuso Puhakka, 20, joka voitti tänä vuonna Aasiassa ajetun Lamborghini Super Trofeo -sarjan.

– Joskus kahdeksanvuotiaana pikkupoikana pääsin kokeilemaan kartingia. Se on laji, johon hurahti koko perheeni. Pikkuhiljaa nälkä on koko ajan kasvanut. Vikan kolmen vuoden aikana ajaminen on muuttunut harrastuksesta vähän enemmäksi, Puhakka kertoo.