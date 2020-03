Olympialaiset eivät siirry kalenteria kääntämällä – mitkä tekijät vaikuttavat Tokion kisapäivien vaihtamiseen?

Tokion kesäolympialaiset näyttävät ajautuvan kohti kisojen siirtämistä, kun koronaviruspandemia pitää maailmaa otteessaan. Kisojen siirtäminen on kallis operaatio, sillä kuten Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach totesi, olympialaisia ei ole yhtä helppo siirtää kuin yhtä jalkapallo-ottelua.

Mitkä kaikki tekijät on otettava huomioon suurtapahtuman ajankohtaa muutettaessa?

Kilpailukalenteri:

Olympialaiset järjestetään neljän vuoden välein, kesä- ja talvikisat omassa rytmissään. Jos Tokio siirtyy ennestään urheilutapahtumilla kuormitettuun vuoteen 2021, pulmia tulee urheilijoille, urheilujärjestöille ja kisat välittäville tv-yhtiöille.

Ensi vuodelle on jo suunniteltu lukuisia isojen lajien arvokisoja: yleisurheilun MM-kisat Yhdysvaltojen Eugenessa elokuussa 2021, uinnin pitkän radan MM-kisat Japanissa heinä–elokuussa ja tältä vuodelta siirtynyt jalkapallon miesten EM-turnaus kesä–heinäkuussa.

Kesäolympialaisten siirtäminen vuoteen 2022 palauttaisi talvi- ja kesäolympialaiset vanhaan rytmiin, jossa ne kisataan samana vuonna. Talvikisat siirtyivät kesäkisojen kanssa eri sykliin 1992 Albertvillen jälkeen, kun seuraavat olympialaisten talvikisat olivat 1994 Lillehammerissa. Kesäkisat olivat 1992 Barcelonassa ja 1996 Atlantassa.

Kisapaikat:

Tokiossa on varattu 43 kisapaikkaa: osa niistä on väliaikaisia, osa kisoja varten rakennettuja ja osa rakennuksia, jotka on otettu muusta käytöstä olympia-areenoiksi. Kisojen siirtäminen on hankalaa, koska osa tiloista ei välttämättä ole jatkossa kisajärjestäjien käytössä.

Esimerkiksi 68 000 katsojaa vetävä Olympiastadion on varattu urheilu- ja kulttuuritilaisuuksille olympialaisten jälkeen. Suuri messukeskus on Tokiossa varattu kisoista raportoivalle medialle, ja kisojen jälkeen sen pitäisi isännöidä lukuisia messuja ja konferensseja.

Olympiakylä:

Urheilijat asuvat Tokiossa 21 tornitalossa, joissa on 14–18 kerrosta. Olympiakylään mahtuu majoittumaan 18 000 joukkueiden jäsentä. Paralympialaisten jälkeen kylä muutetaan luksusasuinalueeksi, ja valtaosa yli 4 000 asunnosta on jo varattu.

Hotellit:

Kisavieraat ovat varanneet kesäksi "miljoonia hotelliöitä", ja Kansainvälisen olympiakomitean mukaan majoitusten vaihtaminen toiseen aikaan on hankalaa.

Kisojen siirtäminen veisi hotellibisneksen ongelmiin, sillä Japanissa on varauduttu heinä–elokuun huippusesonkiin.

Helle helpottaisi syksyllä

Kisojen siirtäminen tämän vuoden syksyyn auttaisi ajoittamaan karsintakilpailut järkevämmin. Peräti 43 prosenttia olympiapaikoista on vielä jakamatta, mutta karsintakilpailut ovat koronaviruksen takia jäissä.

Myös sää olisi suotuisampi syksyllä. Heinä–elokuussa Tokiossa on yleensä sietämätön helle, jonka takia maratonit ja 50 kilometrin kävely on siirretty Sapporoon. Jos kisat käytäisiin syys–lokakuussa, suositut katukilpailut voisivat palata pääkaupunkiin.

Syksyllä taifuunien riski on kuitenkin suurempi, kuten rugbyn MM-kisat viime vuonna kokivat.