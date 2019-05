Jyväskyläläiset rullalautailun harrastajat ovat joutuneet pinteeseen, kun kaupungin ainoa skeittauksen talviharjoittelupaikka, Salmirannan skeittihalli, puretaan kesäkuussa. Vuonna 2004 yleisön käyttöön otettu halli puretaan teräsrakenteiden heikon kunnon ja sen tuottaman turvallisuusriskin vuoksi.

Jyväskylän rullalautailijat ry sai Jyväskylän liikuntapalveluilta alkuvuodesta alustavan tiedon purkuharkinnoista, mutta lopullinen ilmoitus tuli pari viikkoa sitten.

– Kaikki on levällään ja hätäkin on päällä. Kaupunki on luvannut auttaa uusien tilojen etsimisessä, mutta se ei ole vielä onnistunut. On tässä sen verran aikaa onneksi, kun kesä on vasta alkamassa, mutta tässä on silti jännät paikat. Emme ole ilman hallia jäämässä, se on saletti, yhdistyksen hallituksessa oleva Heini Luotola toteaa.

Jyväskylän rullalautailijat kirjoittivat uuden tilan hankkimisesta tiistaina nettiadressin, ja torstaipäivään mennessä sen oli allekirjoittanut hieman vajaat 1300 ihmistä. Luotola toivoo, että adressi selventäisi lajikansan toiveet kaupungin päättäjille.

– Ehkä sen voisi saattaa esiteltäväksi liikunta- ja nuorisopalveluiden edustajille tai jopa Hippos 2020-projektin päällikölle. Olisi myös ajankohtaista saada halli Hippokselle, koska skeittaus on enenevissä määrin rakentumassa vakavasti otettavaksi urheilulajiksi, Luotola perustelee.

Hän tukee argumenttiaan sillä, että skeittauksessa kisataan olympiamitaleista Tokiossa 2020 ja Pariisissa 2024. Luotolan mukaan Salmirannan hallilla käy talvikaudella päivittäin parisenkymmentä skeittaajaa, joista osa harrastaa lajia kilpailumielessä.

Hallista on ollut kilpaurheilupuolella apua, sillä esimerkiksi jyväskyläläinen Onni Saltevo voitti talvella skeittauksen avoimen sarjan SM-kultaa. Kypärämäkeläinen osallistuu myös tämän kuun lopulla olympiakarsintoihin Lontoossa. Luotola taas on itse naisten hallitseva suomenmestari.

Skeittaajille paras vaihtoehto olisi se, että sekä heille että muun muassa trial-pyöräilijöille ja rollerderbyilijöille löytyisi iso talviharjoittelutila. Ramppien rakentajiin on yhteyksiä ja Rullalautaliiton kautta saa piirustukset, enää puuttuvat tila ja raha. Luotola hakisi esimerkkiä muista suurkaupungeista.

– Haaveena on, että sen voisi yhdistää nuorisopalveluiden piiriin. Helsingissä Kontulan skeittihalli on samanaikaisesti nuorisotila ja skeittihalli. Kuopiossa on samanlainen järjestely.

– On huvittavaa, jos skeittihalli olisi yhdistyksen talkootyön varassa. Ei se isoissa kaupungeissa mene niin, Luotola lisää.

Luotola uskoo, että jos hallia ei talveksi saada, skeittaajat siirtyvät parkkihalleihin tai omiin viritelmiinsä. Osa saattaa jopa muuttaa pois, mikäli lajia ei halua lopettaa tai jättää tauolle.

– Jos niin pahasti käy, se tarkoittaa omalta osalta ja varmasti muidenkin, että joutuu muuttamaan kaupungista pois. Olen kuitenkin ollut toiveikas, vaikka tässä on optimistista ajattelua koeteltu lähiaikoina.

Liikuntapalveluiden olosuhdepäällikön Jouni Arnbergin mukaan liikunnan määrärahat eivät riitä uuden hallin rakentamiseen. Aiemmin kuvio meni siten, että tilapalvelut vuokrasi hallia liikuntapalveluille, joka taas alivuokrasi tilan skeittaajille.

Myös Jyväskylän tilapalveluiden kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro hieman epäilee, saavatko rullalautailijat lokakuuhun mennessä uutta paikkaa.

– Voisin uskoa heidän saavan paikan, mutta ei kaupungin tai tilapalveluiden kautta. Yksityiseltä puolelta kannattaa kysyä kohtuuhintaisista halleista. Suurin vastuu on skeittaajilla. Jos kuitenkin vähänkään kokevat tarvitsevansa apua etsinnässä, voimme auttaa. Jos kuulemme, että joku tarjoaa jotain, me viestimme eteenpäin, Kontro vakuuttaa.

– Vielä skeittaajat eivät ole olleet meihin päin yhteydessä. Trial-pyöräilyseura oli, ja kysyi, onko meillä tiedossa heti jotain tyhjiä tiloja.

Arnberg ehdottaa, että rullalautailijat vuokraisivat itse tilan jostain, ja liikuntapalvelut tukisivat skeittaajia samalla summalla, mikä Salmirannan halliin on aiemmin mennyt. Olosuhdepäällikkö kuitenkin tiedostaa pienen lajiyhdistyksen tilin olevan varsin kevyt.

– Paras tulos olisi, että skeittarit ja trial-pyöräilijät saisivat tilan jostain kohtuukustannuksilla. Yritämme auttaa siinä, emmekä ole luovuttaneet etsinnöissä vieläkään, Arnberg kertoo.