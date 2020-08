Olympiastadionin lopullinen hintalappu on vielä arvoitus – pormestari Vapaavuoren mukaan kokonaiskustannukset nousevat yli 300 miljoonaan euroon

Jos urheilustadionit osaisivat puhua, Helsingin olympiastadionilla olisi kerrottavanaan yksi mielenkiintoisimmista tarinoista.

Alkuperäinen stadion valmistui 1938 ja rakennettiin vuoden 1940 kesäolympialaisia silmällä pitäen, mutta toinen maailmansota pyyhkäisi kisat pois. Helppona aikakautena ei valmistunut myöskään uudistunut Olympiastadion, kun koronavirus on riepotellut maailmaa.

– Kaksijakoinen fiilis. Nyt kun katsoo ympärille ja on stadionin avaimet, niin onhan fiilis mahtava. Voi kuvitella tilanteen, että on 36 000 katsojaa Huuhkajien pelissä tai yleisurheilumaaottelussa tai kuuntelemassa Bruce Springsteeniä, stadionin johtaja Ari Kuokkanen tunnelmoi STT:lle maanantaisen mediapäivän yhteydessä.

Stadionin uudistaminen on ollut pitkä, kallis ja takaiskuja kokenut projekti. Harmittaako, kun valmistumisajankohtaan osui vielä koronavirus eikä stadionin toiminta – avajaiset mukaan lukien – pääse täydellä teholla käyntiin?

– Totta kai harmittaa ja on surullista. Nyt on isommat asiat kyseessä, Kuokkanen muistutti.

Henki on tallella

Suurten tunteiden stadionilla on nähty Paavo Nurmen kantavan olympiatulta 1952, Juha Väätäisen juoksevan EM-kullat 1971 ja Tiina Lillakin kultainen keihäskaari historian ensimmäisissä yleisurheilun MM-kilpailuissa 1983.

Pettymyksistä suurimpiin kuuluu Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen legendaarinen Unkari-ottelu, kun toive MM-jatkokarsinnasta huuhtoutui sateiseen syysiltaan 1997.

Stadionilla on kuultu rockmusiikin suurimpien tähtien sävelet, ja uudistusprojekti on kulkenut paikoitellen vahvoin mollisävelin.

Uudistetun stadionin peruskivi muurattiin kesäkuussa 2017. Jo tuolloin hanke oli joutunut lakki kourassa Suomen valtion ja Helsingin kaupungin pakeille. Stadionin perustusten vahvistaminen osoittautui ennakoitua suuremmaksi hankkeeksi ja oli suurin yksittäinen syy 52 miljoonan euron budjettiylitykseen.

Alkuperäinen hankesuunnitelmaan kirjattu kustannusarvio oli 209 miljoonaa euroa. Lisäbudjetin jälkeen summa oli 261 miljoonaa euroa, mutta Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) mukaan stadionremontin loppulasku nousee yli 300 miljoonaan euroon.

– Lopullinen summa saadaan vasta marraskuussa. Kolmosella se alkaa. Mitään muuta en uskalla sanoa, Vapaavuori kertoi STT:lle.

Tyydyttääkö lopputulos?

– Tämä on erittäin hieno. Vaikka tämä on perusteellisesti uudistettu ja modernisoitu, niin tässä on tismalleen sama henki kuin aikaisemmin, Vapaavuori sanoi juoksuradalla ja katseli ympärilleen katsomoiden korkeuksiin.

Realismi puuttui

Olisiko kaupunki lähtenyt mukaan hankkeeseen, jos sen paisuminen olisi tiedetty?

– En usko, että sellaista vaihtoehtoa olisi ollut, että maailman hienoin Olympiastadion, jonka merkitys Helsingin ja Suomen urheilun, kulttuurin ja arkkitehtuurin historiassa on mikä on, olisi jätetty peruskorjaamatta, Vapaavuori alleviivasi.

– Paljolta olisi säästytty, jos alun perin olisi arvioitu realistisemmin, mitä tämä maksaa. Oppi tästä on se, että kun isoon projektiin lähdetään, niin pitäisi realistisemmin ja rehellisemmin arvioida, mitä se tulee maksamaan.

– Alun perin tätä ei edes sidottu indeksiin, mikä kuulostaa täysin hämmentävältä nykymaailmassa. Kaikki tiesivät, että tämä on uniikki ja poikkeuksellisen hankala kohde, missä väkisinkin tulee erilaisia yllätyksiä. Niihin olisi pitänyt laittaa kunnon riskivaraukset. Kyllä se olisi hyväksytty, ja sen jälkeen olisi selvitty paljon vähemmällä, Vapaavuori sanoi.

Huuhkajien ottelu yleisölle on Olympiastadionin syksyn toivelistalla

Uudistetun Helsingin olympiastadionin avajaiset piti järjestää 7. elokuuta, mutta spektaakkeli peruttiin jo hyvissä ajoin. Stadion vihitään käyttöön 22. elokuuta, ja tapahtumaa voi seurata vain televisiosta.

Jo tällä viikolla PK-35:n ja HJK:n naiset pääsevät stadionilla yleisön eteen jalkapallon liigaottelun merkeissä. Ensi viikolla tuntuman nurmeen saavat Kiffen ja Viikingit miesten Kakkosen ottelussa.

Lähiaikoina luvassa on myös stadionin aukeaminen kansalaisille ja stadionkierroksia. Syksyn aikana pelikentälle odotetaan Suomen miesten maajoukkuetta.

– Toivomme, että voimme pelata yleisölle. Maaliskuusta asti on ollut plan B, C ja D melkein Ö:hön asti. En halua spekuloida. Odotamme Uefan (Euroopan jalkapalloliitto) päätöstä. On luvattu, että tällä viikolla tulee tieto, pelataanko yleisölle, stadionin johtaja Ari Kuokkanen viittasi Kansojen liigan otteluihin.

Tämän ja ensi viikon jalkapallo-ottelut ovat Uefan koeottelut ja testi nurmikolle.

– Uefa kävi täällä tarkastamassa kentän, eikä siinä ollut mitään valittamista, kenttämestari Jani Kurvinen vakuutti.

– Kyllä sitä Huuhkajien peliä on odotettu. Meidän työhön se ei vaikuta, onko paikalla katsojia vai ei. Kenttä pitää valmistella samalla tavalla, Kurvinen jatkoi.

Kuokkasen mukaan vuosien 2021 ja 2022 suurtapahtumien kalenteri on täynnä.

– Ensi kesäkuussa on jo toivottavasti konsertteja, Kuokkanen tuumi.

Vuodelta 2022 hän nosti esille kaksi asiaa.

– Uefan Super Cup, Kuokkanen mainitsi Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan voittajien kohtaamisen.

– Helsingin olympialaisista tulee kuluneeksi 70 vuotta. Siitä tulee iso teemavuosi.

Suurtapahtumien järjestämisen lisäksi stadionin tulot tulevat muodostumaan sisäliikuntatilojen käyttäjien, kokousasiakkaiden, turistien ja vuokralaisten jättämistä euroista.

– Vuokralaisten suhteen meillä on hyvä tilanne. Kun vuosi 2021 koittaa, pääsemme ehkä myymään jo eioota. Vuokrat on hinnoiteltu urheiluseura- ja järjestöystävällisiksi. Tarkoitus on, että vuokralaiset ovat jollain lailla tekemisissä urheilun tai stadiontoiminnan kanssa, Kuokkanen sanoi.

– Kaikki viisi liiketoiminta-aluetta saadaan käyntiin syksyllä, mutta suurtapahtumat pelataan joko ilman yleisöä tai pienelle yleisölle.