Olympiastadionin yli 300 miljoonan euron remontti kaarsi maaliin

Helsingin olympiastadionin remontin valmistumiselle näytettiin perjantaina vihreää valoa. Stadion läpäisi palo-, pelastus- ja rakennustarkastukset, joten se voidaan ottaa käyttöön. Viimeistelytyöt tosin jatkuvat vielä elokuussa.

– Kun isot viranomaistarkastukset menivät läpi, isoin kivi on pudonnut sydämeltä, Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo.

Stadionin perusparannus- ja uudistusremontin loppulaskun on kerrottu kipuavan yli 300 miljoonaan euroon.

– Odotamme täsmentyvää laskua rakennuttajalta. Tiettyjä asioita vielä lasketaan, mutta kyllä se yli 300 miljoonan euroon menee, Kuokkanen vahvistaa.

Vuonna 2016 alkanut remonttivaihe on ollut yksi osa Olympiastadionin ehostusta.

– Onhan se aivan mahtava tunne, kun on päästy pitkässä projektissa tähän vaiheeseen. Itse olen ollut mukana vasta vajaa kaksi vuotta, mutta mukana on ihmisiä, jotka ovat olleet hankkeessa toistakymmentä vuotta. Remontin valmistumista on odotettu kuin kuuta nousevaa, Kuokkanen iloitsee.

Huuhkajilla halu Olympiastadionille

Helsingin kaupunki otti remontoidun Olympiastadionin vastaan projektiurakoitsija Skanskalta . Uusittu Olympiastadion avataan ja vihitään käyttöön televisiolähetyksessä 22. elokuuta. Avajaisviikkojen on määrä olla elo-syyskuussa.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kertoi pari viikkoa sitten STT:lle, että liiton haluna on viedä miesten jalkapallomaajoukkueen Kansojen liigan syksyn pelit Olympiastadionille, mikäli se on mahdollista.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa ei ole vielä päättänyt, voidaanko syksyn peleihin ottaa yleisöä, eikä Palloliitto ole vahvistanut ottelupaikkoja.

Huuhkajat isännöi 3. syyskuuta Walesia, 11. lokakuuta Bulgariaa ja 14. lokakuuta Irlantia.

– Siitä olemme lähteneet, että Huuhkajat tulee stadionille syys- ja lokakuussa. Olemme valmiita siihen, Kuokkanen sanoo.

Korona aiheutti ongelmia

Stadionin luovutuspäivän piti olla alun perin kesäkuun lopussa, mutta se siirtyi kuukaudella.

Mutkia matkaan on tänä vuonna tuonut koronaviruspandemia. Näkyvin esimerkki oli, kun Mondo-ratapäällysteen asentajat eivät päässeet Italiasta suunnitellusti paikalle, mikä aiheutti oman viivästyksensä.

Nyt stadion on viimeistelyä vaille valmis.

– Isossa kuvassa jäljellä on enää aika pientä hiomista. Se ei aiheuta isoa huolenaihetta, Kuokkanen tiivistää.

Kuokkanen luonnehtii Olympiastadionin perusparannus- ja uudistusremonttia "Suomen kaikkien aikojen isoimmaksi ja vaikeimmaksi".

– Maailmallakaan ei ole monta vastaavaa. Berliinin olympiastadionin remonttia voi ehkä verrata tähän.

Uusitun stadionin katsomokapasiteetti on 36 200. Konserteissa paikalle voidaan ottaa jopa 50 000 ihmistä.