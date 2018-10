Oma koira torjui hyökkäykset – SPV:n Eero Kosonen kävi muistuttamassa Happeelle, että hän on huikea maalivahti

Hirvirytke. Sellaista Happee lupaa tarjota salibandypeleissään. Lauantaina ottelutapahtuma Monnarilla oli lupauksien arvoinen. Happeen ja Seinäjoen Peliveljien välinen vääntö oli odotetun vauhdikas ja viihdyttävä.

– Pirun siisti matsi. Vauhdin lisäksi kaukalossa oli paljon fyysisyyttä, ja sellaista peliä ainakin minä tykkään pelata. Vauhtia ja fyysisyyttä oli kuin kansainvälisen tason peleissä, Sveitsin ja Ruotsin pääsarjoissa sekä Suomen maajoukkueessa monenlaisia otteluja nähnyt Happee-kapteeni Jami Manninen arvioi.

Viihdearvosta jäi puuttumaan ainakin liki 900-päisen kotiyleisön mielestä lopputulos. Tehokas SPV haki Monnarilta mukanaan kaikki pisteet. Ottelu päättyi 6–9 (3–2, 1–3, 2–4).

Rytkeeseen ja vauhtiin lauantaina hakeutui erityisesti vierasjoukkue SPV, joka on lähtenyt tämän kauden otteluihin hurjalla karvauksella, jossa vastustajan puolustajille lyödään painetta jopa kolmella tai neljällä pelaajalla. Se tuo otteluun väistämättä vauhtia ja värikkäitä tilanteita.

Lauantaina SPV:n pelisuunnitelma ei toiminut. Happee oli sen suhteen kotiläksynsä tehnyt. Hirvipaidat purkivat SPV:n prässin useimmiten suhteellisen helposti ja loi sitä kautta todella paljon vaarallisia tilanteita.

– Tempo on aseemme ja pelinopeus meidän juttu. Virheitäkin silloin tulee, mutta Kososen Eeron tehtävä on paikata meidän virheet, SPV-hyökkääjä Mikko Kohonen paljasti osan joukkueen suunnitelmasta vanhassa kotihallissaan.

Myös maalivahti Kosonen pelasi entisellä kotikentällään. Ja jos joku oli Jyväskylässä unohtanut, kuinka loistava maalivahti Happeen keväällä 2014 Suomen mestaruuteen torjunut Kosonen on, nyt se palasi varmasti takaisin mieleen. Täksi kaudeksi Växjöstä SPV:hen saapunut Kosonen osoitti, että hänen maineensa maailman parhaana maalivahtina on varsin perusteltu.

– Eero oli äärettömän hyvä tänään. Me mentiin vähän liian lähelle, sillä Eero on varsinkin lähipelaamisessa loistava, Happeen päävalmentaja Mikko Lehto myönsi.

– Hienon pelin Eero pelasi, mutta näissä on aina kaksi puolta. Kyllä me hukattiin aivan valtava määrä maalipaikkoja. Mannisen Jaminkin on syytä peiliin katsoa, kerran lukuisista paikoistaan osunut Manninen mainitsi.

Mikko Kohonen muisti kuitenkin pilke silmäkulmassaan huomauttaa, että Kososen mahtiesitys ei sentään täydellinen ollut.

– Kuusi meni vielä omiin. Nollapeliinhän sitä pyritään, Kohonen virnuili.

Sikäli Happeen hyökkäys tosiaan toimi, että se teki kolme maalia juonineen Peter Kotilaisen johdolla aivan riittävästi osumia. Tappioon ryhmä ajautui sen vuoksi, että omassa päässä soi aivan liian usein ja liian helposti.

– Karvauksellaan SPV ei tilanteita saanut, mutta meidän puolustaminen järjestäytyneenä ja yksi vastaan yksi -tilanteissa onnahti tänään oikein kunnolla, Lehto näki.

Happeen puolustus uudistui rajusti täksi kaudeksi, ja lauantaina se jonkin verran näkyi. Joni-Arttu Sieppi (3 maalia), Jari Hankkio (2), Mikko Kohonen (2) ja Henri Myllymäki (2) viimeistelivät myös kovalla prosentilla.

– Ei osattu olla viileitä puolustaessa eli ei tehty ns. paskaduunia huolella. Ollaan oltu puolustuksen suhteen hyvällä polulla, mutta nyt otettiin askel taaksepäin, Lehto arvioi.

Toisaalta siitä Happeen ei vielä tarvitse olla huolissaan. Muutoksen kokenut joukkue on syksyisin väistämättä aluksi opintiellä. Kokonaisuutena hirvipaitojen alkukausi on ollut lupauksia herättävä.

– Työnteon kautta ollaan menty eteenpäin, ja mun mielestä peli-ilme on ollut aivan erilainen kuin aiemmin. Näitä kärkimatseja meidän pitää vain oppia kääntämään itselle, Manninen huomautti.