Omien rajojen etsiminen kiehtoo hiihtäjä Iivo Niskasta

Iivo Niskanen on hiihtänyt kaikki arvokisavoittonsa perinteisellä hiihtotavalla. Sotshin 2014 olympialaisissa hän ylsi Sami Jauhojärven kanssa pariviestin olympiakultaan, Lahden 2017 MM-kotikisoissa 15 kilometrin maailmanmestaruuteen ja Pyeongchangin olympialaisissa viime talvena 50 kilometrin olympiavoittoon näytöstyyliin.

Kultasuonen löytäminen ei ole saanut Niskasta kylläiseksi menestyksestä. Kuopiolainen haluaa etsiä yhä rajojaan hiihtäjänä. Iso kiihoke on vapaan hiihtotavan osaamisen parantaminen.

– Vapaan hiihdostani ei koskaan tule yhtä hyvää kuin perinteisestä, mutta on ollut kiva huomata, että vapaassa on tullut kehitystä, Niskanen kertoi mediatapaamisessaan Kuopiossa.

Luisteluhiihtoa hän on petrannut parin kolmen viime vuoden aikana. Tähän kauteen Niskanen on yhä nostanut harjoittelussaan vapaan hiihtotavan painotusta. Sunnuntaina 23 vuorokauden korkean paikan leiriltä palannut Niskanen kertoi harjoitelleensa vapaata noin 100 tuntia enemmän kuin viime kaudella, vaikka koko tähänastisen kauden harjoitusmäärä on noussut parillakymmenellä tunnilla.

Tiivistetysti vapaan hiihtotavan edistysaskeleet tarkoittavat sitä, että Niskanen selviää vapaalla hiihtotavalla helpommin kuin ennen. Se antaa mahdollisuuden päästä kärkitaisteluun kisojen loppuratkaisuissa.

Kulta puolustettavana

Kauden tavoite on kuitenkin selvästi perinteisen hiihdossa. Niskanen haluaa puolustaa menestyksekkäästi Lahden mestaruuttaan, kun MM-hiihdot kilpaillaan helmi-maaliskuussa Itävallan Seefeldissä. Niskasen paraatimatka 15 kilometriä hiihdetään 27. helmikuuta.

Ensi kertaa Niskanen nähdään kilpaladulla Rovaniemen Suomen cupissa vajaan kahden viikon kuluttua. Maailmancupissa hänen alkukauden merkkipaalunsa on Rukalla 25. marraskuuta hiihdettävä 15 kilometriä.

Vuodenvaihteen Tour de Ski -kiertueeseen Niskanen suhtautuu varovasti. Kiertue painottaa vapaata hiihtotapaa ja etenkin sen sprinttejä, eikä Niskanen usko hiihtävänsä kiertuetta ainakaan loppuun asti. Tourin avauspaikka Toblach olisi Italiassa kuitenkin oiva leiripaikka, joten Niskanen saattaa hyvinkin hiihtää Tour de Skin aluksi muutaman kisan.

– Tourin ohjelma ei ole optimaalisin, mutta ei myöskään rankin. Kortit ovat auki, Niskanen mietti.