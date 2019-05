Omissa maailmoissaan oleva Rask ajoitti kuntohuippunsa

Jääkiekon NHL:n viime kauden mestari Washington pommitti lokakuun alun sarja-avauksessa vaihtoon Bostonin suomalaismaalivahti Tuukka Raskin. Savonlinnalainen poimi vajaassa puolessa tunnissa kiekon selkänsä takaa viisi kertaa ja jätti leikin kesken. Seuraavina viikkoina tuska kasvoi, kun pelit sujuivat ailahtelevasti.

Reilu puoli vuotta myöhemmin Rask valmistautuu Stanley Cupin finaaleihin. Carolinaa vastaan pelatussa itälohkon finaalisarjassa Rask antautui neljässä ottelussa yhteensä vain viisi kertaa. Joukkuetoverit ovat kuvailleet Raskin pelaavan uransa parasta jääkiekkoa ja liekehtivän maalillaan.

– Hän on niin keskittynyt ja omissa maailmoissaan tällä hetkellä. Tuntuu, ettei hänelle viitsi edes puhua, ettei hän häiriinny, puolustaja Matt Grzelcyk tuumi NHL:n suomenkielisillä verkkosivuilla.

Rask on kenties nyt omissa maailmoissaan ja pudotuspelikuplassaan, mutta vaikean syksyn aikana mies heitti jääkiekon hetkeksi taka-alalle. Rask jäi viikoksi sivuun joukkueen toiminnasta, kun kahden lapsen isä halusi antaa aikaa perheelleen.

Tilastot uusiksi

Tauko teki hyvää. Marraskuun jälkeen peliesitykset alkoivat parantua, ja sydäntalvella Rask ei hävinnyt varsinaisella peliajalla pariin kuukauteen. Hän nousi Bostonin kaikkien aikojen voittotilaston kärkeen ohi Tiny Thompsonin.

Pudotuspeleissä Rask, 32, on ollut hurjassa vireessä, kun suomalainen pysäytti Toronton, Columbuksen ja himmensi myös Carolinan kevätyllätyksen. Torjuntaprosentti 94,2, päästettyjen maalien keskiarvo 1,84 ja seitsemän peräkkäistä voittoa ovat kovat näytöt.

– Olen tuntenut oloni hyväksi monta kuukautta. Se riippuu ajoituksesta, kärsivällisyydestä ja kaikesta tästä. Mielestäni kokemus auttaa tässä. Yritän pysyä keskittyneenä ja terävänä, Rask kertoi NHL:n verkkosivuilla.

Yksi syy Raskin kevätvireeseen on normaalia pienempi kuormitus runkosarjassa. Suomalainen jakoi vastuun Jaroslav Halakin kanssa, ja se on kääntymässä Bostonin eduksi. Raskia ei peluutettu puhki runkosarjassa, joten hän on riittävän tuore maalivahti pudotuspeleihin.

Nuorennusleikkaus onnistui

Rask kuuluu suomalaisten Stanley Cup -voittajien harvinaiseen joukkoon, mutta vuonna 2011 Tim Thomas kantoi vielä Bostonin ykköstorjujan vastuun. Kaksi vuotta myöhemmin Rask kannatteli joukkueen finaaleihin, mutta Chicago hyydytti mestaruushaaveet.

Noista ajoista joukkueen pelaajisto on uusiutunut rajusti. Pitkään mukana olleista Rask, Zdeno Chara, Patrice Bergeron ja Brad Marchand edustavat kokemusta, mutta viime vuosina mukaan on noussut David Pastrnakin, Jake DeBruskin ja Charlie McAvoyn kaltaisia nuoria.

– Muutaman viime vuoden aikana joukkuetta on rakennettu uudestaan ja olemme rakentaneet jotain spesiaalia, Rask tuumi Bostonin lehdistötilaisuudessa.