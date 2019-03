"Onko Wallinheimo kuulolla?" – JPS:n kultasankari haluaa torijuhlat

Juhlahumu pääsi valloilleen Lappeenrannassa välittömästi sen jälkeen, kun JPS:n hyökkääjä Saku Hämäläinen oli niitannut jääpallofinaalin 5-4-voittomaalin jatkoajan toisella minuutilla. Kulta ehti jo kerran karata jyväskyläläisten näpeistä, kun Veiterän Janne Hauska tasoitti finaalin ajassa 89.45. Juuri ennen maalia Hämäläisellä oli ollut paikka sinetöidä JPS:n mestaruus jo varsinaisella peliajalla.

Tauolla JPS kuitenkin nollasi pettymyksen hienosti, ja lopulta ratkaisu saatiin nopeasti.

– Olihan siinä paikka jo lopussa. Mutta laitettiin peli jännäksi. Tauolla puhuimme, että menneelle ei voi mitään, ja että peli alkaa tavallaan alusta. Kaikki keskittyivät täysillä jatkoaikaan, ja luotimme itseemme koko ajan. Oli vielä makeampaa ratkaista jatkoajalla, Hämäläinen riemuitsi Yle Areenan haastattelussa.

– Sen kulmalyönnin ei edes pitänyt tulla minulle, mutta se tuli kohdille, ja sattui lähtemään hyvä kuti. Sen jälkeen se oli menoa!

Pari viikkoa aiemmin Hämäläinen juhli JPS:n A-juniorien kanssa niin ikään Suomen mestaruutta.

– Molemmista nautitaan, mutta totta kai tämä miesten mestaruus maistuu paremmalta.

Juhlasuunnitelmia Hämäläisellä ei ollut valmiina, mutta nuori mies lähetti painokkaan viesti Jyväskylän suuntaan.

– Jos [kansanedustaja Sinuhe] Wallinheimo katselee, niin sellaiset terveiset, että torijuhlat olisi kivat, Hämäläinen heitti.

– Kyllä tätä ainakin pari päivää juhlitaan!

JPS:n konkari Mikko Rytkönen sen sijaan suunnitteli ottavansa juhlat rauhallisesti.

– Minulla on kotona kaksi mahtavaa poikaa odottamassa, ja menen heitä katsomaan. Nyt on isällä hyviä tuliaisiakin. Nyt pojat pääsevät pureskelemaan kunnon mitalia, Rytkönen sanoi Yle Areenalla.

Kultamitali oli Rytkösen pitkän uran kruunu.

– Pitkään tätä on haettu. Olen ollut MM- ja SM-finaaleissa, mutta ennen ei ole tärpännyt. Hyvältä tuntuu!

Rytkönen ehti varsinaisella peliajalla epäonnistua rangaistuslyönnissä, muttei halunnut juhlahetkellä muistella tuota hetkeä.

– Ehkä sitten joskus kesällä voi mökkisaunassa muistella, että ei tarvinnut laittaa pilkulta sisään, hän naurahti.

JPS:lle Rytkönen ennusti menestyksekästä tulevaisuutta.

– JPS on paitsi tämän kauden, varmasti myös tulevaisuuden mestari. Seura on tehnyt uskomatonta juniorityötä. Tässäkin joukkueessa oli puolet A-junioreja. He ovat ihan käsittämättömiä pelimiehiä. On uskomatonta, miten kypsästi he pelaavat ja ovat jo tällä tasolla ratkaisupelaajia, Rytkönen kiitteli.

Eli veteraani voi jättää hyvillä mielin kentät nuorempien haltuun – vai voiko sittenkään? Rytkönen jätti vielä pienen takaportin auki uransa jatkumiselle.

– Kropasta löytyy kyllä vielä paukkuja. En sano vielä mitään varmaa. Sanotaanko näin, että kun Anaheim voitti Stanley Cupin, eräs numero 8 sanoi, että hänen uransa oli ansainnut kultaisen päätöksen. Mutta eihän sekään ura siihen loppunut. Katsotaan nyt, Rytkönen sanoi arvoituksellisesti.