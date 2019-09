Onko hyvävireisillä Huuhkajilla yllätyssaumaa? Italia hakee Tampereelta jo ottelupalloa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue eli tuttavallisemmin Huuhkajat on lentänyt EM-karsintaansa kauniilla liidolla, voitosta voittoon. Nyt edessä on kuitenkin karsintalohkon kovin este, kun Tampereen Ratinan stadionille saapuu jo ikiaikainen jalkapallomahti Italia. Ainoa, joka Suomen on meneillään olevassa karsinnassa voittanut.

Suomelle torstainen 1–0-voitto Kreikasta oli neljäs peräkkäisvoitto tuon maaliskuisen Italia-vierastappion jälkeen. Suomi on lohkossa näin toisena, kolmen pisteen päässä Italiasta. Nyt pelataan siis lohkon kärkikamppailu, ja Huuhkajilla on mielessä yllätys.

– Mihinkö olisin tyytyväinen? No lähtökohtia ja tilastoja jos katsoo, niin piste voisi tyydyttää. Mutta sehän riippuu myös siitä, miltä peli näyttää. Jos meillä on enemmän maalipaikkoja ja mahdollisuudet voittoon ja jäädäänkin tasapeliin, silloin olen pettynyt. Luulen kuitenkin, että aika moni joukkue tässä lohkossa olisi tyytyväinen, jos Italialta pystyy pisteen ottamaan, päävalmentaja Markku Kanerva pyörittelee.

– Mutta lähdemme hakemaan voittoa. Joidenkin mielestä se on mahdoton tehtävä, mutta minä ja joukkue uskomme, että se on mahdollista. Se voitto.

Saumat "mahdottomaan" ovat paitsi nykyisin kovasti itseensä uskovan joukkueen luotolla osaamiseensa, myös sillä, että torstaina Armeniassa pelannut Italia on matkustelun myötä väkisinkin vähän uupunut Tampereen myöhäisillassa. Ja vaikka nimivahvuutta Italialla on vaikka muille jakaa, puuttuu joukosta muun muassa keskikentän tärkeä pyörittäjä Marco Verratti pelikiellon takia.

– Vaikka Italialta on miehiä poissa, heidän pelitapansa ja roolit pysyvät hyvin pitkälti samanlaisina. Meidän on mietittävä ryhmityksen osalta sitä, kuinka saamme estettyä heidän pääsemisensä hyökkäyskolmannekselle. Ja sitä, miten voimme heitä haavoittaa ja mikä se ryhmitys siinä on, Kanerva pohtii taktista puolta.

– Italialla kaikki ovat maailmanluokan pelaajia, ja se pelaa katsojan silmiin aika nättiä futista: paljon lyhytsyöttökombinaatioita, koettaa edetä linja kerrallaan ja päästä sitä kautta hallitsemaan peliä. Iso haaste koko joukkueelle, mutta varsinkin meille puolustajille. Pääsemme testaamaan tasoa huippua vastaan, mutta kuten tähänkin mennessä, kyllä kyse on koko joukkueen puolustamisesta. Kaikkien on tehtävä hommaa, jos meinataan optimaalinen tulos saada, toteaa puolestaan puolustaja Jere Uronen pelaajan näkökulmaa.

Italiassa taas peliä pidetään jo "ottelupallona" EM-lopputurnaukseen pääsyn osalta, vaikka kierroksia on sunnuntain jälkeen vielä neljä. Ja tuon ratkaisun nelinkertainen maailmanmestari aikoo käyttää.

– Suomi on hyvä joukkue ja hyvässä vireessä. Vaikea peli tulee, Italian päävalmentaja Roberto Mancini toteaa.

– Mutta me olemme hakemassa täältä voiton.

Ottelu Ratinassa alkaa kello 21.45.