Onnea, Happee – riveissänne on Suomen tärkein urheilija!

Onneksi olkoon, Happee ja joukkueen kannattajat! Peter Kotilaisen kaksivuotinen jatkosopimus on joukkueelle ja Hirviteatterin yleisölle upea uutinen!

Onneksi olkoon, Happee! Erityisesti siksi, että olette juuri kiinnittäneet riveihinne myös kahdeksi seuraavaksi kaudeksi Suomen tämän hetken tärkeimmän urheilijan.

Kuulen jo valtaisan hörönaurun ja näen sieluni silmin lukuisten kulmien kutristuvan. Hulluja!

Joten perustelen.

Melko tarkkaan vuosi sitten kirjoitin SuomiUrheilu.com-sivustolle pitäväni lumilautailija Enni Rukajärveä Suomen tärkeimpänä urheilijana. Rukajärvi oli juuri saavuttanut olympiapronssia Pyeongchangin slopestylessä. Se oli hieno saavutus, mutta paljon tärkeämpää olivat Rukajärven vahvat kannanotot muun muassa ilmastoasioiden sekä urheilijoiden hyvinvoinnin puolesta. Juuri tällaiset kannanotot tekevät urheilijoista paljon enemmän kuin hyviä urheilijoita – heistä tulee parhaimmillaan tärkeitä mielipidevaikuttajia.

Nyt olen valmis siirtämään kuvaannollisen kruunun lumiprinsessan päästä kaukaloiden prinssin kutreille. ”Arvonimen” voisi antaa myös esimerkiksi maajoukkuejalkapalloilijoille Riku Riskille tai Tim Sparville. Riski otti hiljattain voimakkaasti kantaa seuraavan MM-kisaisännän Qatarin ihmisoikeuskysymyksiin, ja maajoukkuekapteeni Sparv on ajanut miesten ja naisten tasa-arvoa maajoukkueissa esimerkillisesti.

Miksi Kotilainen siis ajaa mielestäni ”tärkeydessä” jopa näiden futaajien edelle? Riski otti kantaa valtavan tärkeään asiaan, mutta hänen kannanottonsa on tuskin parantanut yhdenkään siirtotyöläisen tai muuten sorretun ihmisen asemaa Qatarissa. Toki voin olla väärässäkin. Myös Sparv on tärkeällä asialla – joka vaikutti muutamaan kymmeneen ihmiseen, käytännössä nykyisiin ja potentiaalisiin Suomen naisten maajoukkuepelaajiin. Mutta Suomi ei, valitettavasti, ole jalkapallossa kovinkaan iso tekijä, eivätkä Riski ja Sparv lajin isoja tähtiä.

Kotilainen teki äärimmäisen rohkean teon puhuessaan avoimesti henkisistä vaikeuksistaan, elämänsä aallonpohjasta, täydelliseen tyhjiöön ajaneesta rahapeliaddiktiostaan valtakunnan päälehdessä Helsingin Sanomissa.

Salibandy on lisensseillä mitattuna Suomen toiseksi harrastetuin laji (jalkapallon jälkeen), ja lajin parissa on huomattavan paljon nuoria. Suomi on lajin maailmanmestari, ja Kotilainen on maajoukkueen valovoimainen tähti, joka valittiin vastikään maailman parhaaksi hyökkääjäksi ja voitti Salibandyliigan pistepörssin. Suomessa, ja muuallakin, on valtava määrä lapsia ja nuoria – meidänkin taloudessamme kolme – jotka katsovat silmät ihailusta loistaen Kotilaisen jokaista liikettä ja kuuntelevat korvat höröllä, mitä sanottavaa tällä on.

Nämä lapset ja nuoret kuuntelevat myös, kun Peter Kotilainen sanoo, mitä ei ainakaan kannata elämässään tehdä. Tai jos tekee, mitä siitä voi seurata. Tai jos elämässä on vaikeuksia, niistä kannattaa puhua ajoissa. Silloin käy parhaimmillaan niin, että joku tarttuu kiinni kädestä ja taluttaa yli synkän virran.

Kaikki kunnia Riku Riskille, Tim Sparville, Enni Rukajärvelle ja kaikille muille tärkeiden asioiden puolesta puhuville urheilijoille, mutta Peter Kotilaisen taannoinen haastattelu vaikutti taatusti suoraan tuhansiin ihmisiin.

Siksi Peter Kotilainen on tämän hetken tärkein urheilija Suomessa.