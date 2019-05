Onnistuuko ihmispyramidi? Entä haluatko testata porrastreeniä? Katso tästä, missä voit kokeilla näitä ja monia muita lajeja

Suomen Olympiakomitean koordinoima Unelmien liikuntapäivä järjestetään tänään Suomessa neljännen kerran. Kaikenlaisen liikkumisen kokeilu- ja pop up -päivän perimmäisenä ideana on kannustaa ympäri Suomen ihmisiä rennoin mielin testaamaan erilaisia harrastuksia ja liikkumisen muotoja. Vuoden 2019 liikuntapäivän erityisenä teemana on eri-ikäisten ihmisten yhteinen liikunta.

Unelmien liikuntapäivänä urheiluseurat, työpaikat, oppilaitokset tai kaveriporukat voivat ideoida sekä järjestää liikuntatapahtumia. Olympiakomitean ylläpitämälle Unelmien liikuntapäivä -nettisivulle on kuka tahansa pystynyt ilmoittamaan oman liikuntatapahtumansa muiden nähtäville. Tapahtumat voivat olla kaikille halukkaille avoimia tai yksityisiä, maksullisia tai maksuttomia.

– Tällainen päivä on yksi tapa mahdollistaa liikuntakokeilut. Harva lapsi tai välttämättä aikuinenkaan tietää, mikä se oma mieluinen laji on. Meillä kaikki pääsevät tänään ilmaiseksi kokeilemaan tätä harrastusta, kertoo Jaguars Spirit Athletesin valmennuspäällikkö Miia-Titta Hanhivaara.

Jaguars Spirit Athletes on vuonna 2012 perustettu cheerleadingin ja cheertanssin erikoisseura. Hanhivaara kertoo, että viimeisen parin vuoden aikana seuran harrastajamäärä on kasvanut rutkasti. Jäsenmäärä on nyt yli 600. Lisäksi seuralla on oma harjoitushalli Jyväskylän Seppälässä.

Unelmien liikuntapäivänä, perjantai-iltana, Jaguars Spirit Athletes tarjoaa Seppälässä omalla harjoitushallillaan tunnin mittaisia workshopeja, joissa kaikenikäiset pääsevät tutustumaan cheerleadingin tai cheertanssin saloihin. Alle 16-vuotialle ja yli 16-vuotialle on omat kokeiluryhmät.

– Olemme Unelmien liikuntapäivässä mukana kolmatta kertaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun järjestämme workshopeja. Aiemmin ollaan kokeiltu lajeja vähän sellaiseen temppuratatyyliin. Perinteisesti alle 16-vuotiaiden ryhmiin on ollut tulijoita selvästi enemmän kuin yli 16-vuotiaisiin, mutta joka tapauksessa workshopit järjestetään, vaikka olisi vain yksi kiinnostunut, Hanhivaara lupaa.

– Toki tällainen liikuntapäivä on myös yksi mahdollisuus meille tehdä jäsenrekryä ja tuoda suhteellisen uutta toimintaa tutummaksi, Hanhivaara lisää.

Kaiken kaikkiaan Jyväskylän alueelta Unelmien liikuntapäivään on ilmoitettu 15 tapahtumaa. Koko Suomesta Unelmien liikuntapäivän nettisivuille oli torstaihin mennessä ilmoitettu 889 eri tapahtumaa.

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut järjestää maksutonta liikuntatoimintaa Keltinmäen kirjastolla, Huhtasuon kirjastolla, Tikkakosken hyvinvointikeskuksella, satamassa ja Harjulla. Muun muassa Harjun alueella kyse on kaupungin ja Keski-Suomen Liikunta ry:n yhdessä järjestämistä opastetuista porrastreeneistä kello 13 ja 14.

Ensimmäisen kerran Unelmien liikuntapäivä järjestettiin vuonna 2016. Vuonna 2018 se kuului Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoon. Unelmien liikuntapäivä on myös osa Maailman terveysjärjestön eli WHO:n Move for Health -päivää.

Kaikki päivän aikana järjestettävät tapahtumat löydät täältä