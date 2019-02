Operaatio Suonenisku johti viiden dopingepäillyn urheilijan pidätykseen MM-Seefeldissä

Kaksi itävaltalaista, kaksi virolaista ja yksi kazakstanilainen urheilija on pidätetty Seefeldin MM-hiihtojen dopingratsioiden yhteydessä. Itävallan liittovaltion keskusrikospoliisi tiedotti lyöneensä hajalle maailmanlaajuisesti toimivan dopingverkoston.

Itävallan keskusrikospoliisi kertoi tutkinnan nimeksi Operation Aderlass eli Operaatio Suonenisku.

Itävaltalaisen Kronen Zeitungin mukaan itävaltalaishiihtäjät ovat Dominik Baldauf ja Max Hauke, jotka jäivät lehden mukaan kiinni Itävallan joukkueen majapaikassa kesken veritankkauksen. Seefeldin MM-kisojen parisprintissä Baldauf ja Hauke sijoittuivat kuudenneksi. Hauke oli ilmoitettu tänään hiihdettävään 15 kilometrin kisaan, mutta hän jäi pois.

Myös Viron Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv oli ilmoitettu tämänpäiväiseen 15 kilometrin kisaan, mutta he jäivät pois. Myös Kazakstanin kaksinkertainen MM-pronssimitalisti Aleksei Poltoranin jäi pois kisasta.

Toiminnan keskuspaikka on ollut Saksan Erfurt ja keskushenkilö saksalainen urheilulääkäri Mark S. Useiden tiedotusvälineiden mukaan kyseessä on Gerolsteiner-pyöräilytallin entinen lääkäri Mark Schmidt, jonka nimi on aiemmin yhdistetty veridopingiin pyöräilyn yhteydessä.

Yhteensä pidätettyjä on yhdeksän. ARD:n toimittajan Hajo Seppeltin mukaan neljä pidätettyä ei-urheilijaa ovat kaikki saksalaisia. Itävallan poliisi kertoi tehneensä seitsemän kotietsintää yhteistyössä saksalaisten viranomaisten kanssa.

Hiihtoliiton toiminnanjohtaja: Suomen joukkueeseen ei kohdistu epäilyä

Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala kertoi STT:lle, ettei Suomen joukkueen tiloihin ole tehty ratsiaa. Kulmalan mukaan Suomen joukkueen hotellilla oli tosin käynyt poliiseja.

– He näyttivät olevan siellä kahvilla.