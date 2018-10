Opintotuki turvaa monen suomalaisen huippu-urheilijan tietä lajinsa arvokisaurheilijaksi. Telinevoimistelija Rosanna Ojala, 23, satsaa täysillä voimisteluun, mutta opiskelee urheilun ehdoilla kansanterveystiedettä Tampereen yliopistossa.

– Opiskeleminen on yksi helpoimmista tavoista rahoittaa urheilua, Ojala sanoi maajoukkueen mediatapaamisessa Helsingissä viime viikolla.

Lajin kärkinimillä Oskar Kirmeksellä ja Heikki Saarenkedolla on taloudellisesti niin tukeva asema, että he voivat osallistua oleellisina pitämiinsä kisoihin. Ojalan pitää harkita tarkemmin, sillä henkilökohtaisia tukijoita on vähemmän.

– Esimerkiksi Australian maailmancup on tosi kallis. En tiedä, onko minulla varaa lähteä, Ojala ennakoi helmikuussa voimisteltavaa tärkeää olympiakarsintaa.

Vammoista voi toipua ehommaksi

Ojala tekee kanditutkielmaansa entisten huippu-urheilijoiden terveydentilasta. Tulevaisuudessa hän sopisi vastaavan tutkimuksen kohteeksi, sillä kipukohtia riittää. Ojalan molemmat polvet on leikattu, ja kevään 2017 EM-kisoissa hänen akillesjänteensä pamahti.

– Se oli aika raju tapaturma. Jouduin käymään psyykkisesti ja fyysisesti läpi prosessia, miten tästä jatketaan eteenpäin. Aiemmista polvivammoista oli etua, koska tiesin, että loukkaantumisista voi toipua entistä parempaan kuntoon, Ojala kertoi.

Ojalan akilles on jo parantunut. Polven rustovamma kiusaa kuitenkin sen verran, että Ojala kilpailee Dohan MM-telineillä vain eritasonojapuilla. Elokuiset EM-kisat hän jätti väliin.

– Annan MM-kisoissa sen panoksen, mikä minun on mahdollista antaa nojapuilla, Ojala ennakoi.

Hän valmentautuu kotikaupungissaan Tampereella yhdysvaltalaisen Ryan Goenin opissa yhdessä parin 16-vuotiaan ja kolmen 10-vuotiaan voimistelijan kanssa. Ojala nauttii ryhmässä harjoittelusta.

– Voin olla nuoremmille esikuva, mutta opin heiltä itsekin paljon. Ryan on positiivinen valmentaja, ja hänellä on hyvä tekninen silmä, Ojala kertoi.

Alkuvuodesta Ojala harjoitteli neljä kuukautta Ruotsissa yhdessä nojapuiden ruotsalaisen EM-kakkosen Jonna Adlertegin kanssa.

– Jonnallakin oli vastoinkäymisiä, mutta hän ylsi mitaleille, Ojala kertasi Eskilstunan oppia.

MM-kisat välietappi

Torstaina alkavat Dohan MM-kisat ovat telinevoimistelijoille välietappi, vaikka joukkue tähyää 24 parhaan sakkiin. Tokio siintää mielessä, ja olympiapaikan voi hankkia neliottelusta ensi vuoden MM-kisoissa tai 2020 EM-kisoista tai yksittäiseltä telineeltä kaksivuotisen maailmancupin kautta.

Ojala saa vertaistukea samassa kaupungissa asuvalta rytmisen voimistelun Jouki Tikkaselta. He treenaavat yhdessä balettia ja palauttavaa vesijuoksua, mutta henkinen tuki on tärkein matkalla olympiatavoitetta kohti.

– On rikkaus, että meillä on toisemme. Pystymme samastumaan toistemme tilanteeseen, Ojala sanoi.