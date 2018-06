Otkes laajentaa Seinäjoen ralliturman tutkintaa koskemaan Porin autokilpailun onnettomuutta

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on päättänyt laajentaa tutkintansa Seinäjoen rallionnettomuudesta koskemaan myös Porissa Hangassuon moottoriradalla ajetussa jokamiesluokan autokilpailussa tapahtunutta onnettomuutta.

Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi perustelee päätöstä sillä, että kummatkin ovat yleisötilaisuuksia ja autourheilutapahtumia.

– Olisi hassua tarkastella näitä erillisinä, koska ei tehdä tätä työtä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi, vaan me koetamme päästä yksittäisistä tapahtumista ilmiöön kiinni, hän sanoo.

Seinäjoen ralliturma, joka johti naisen kuolemaan, sattui 15. kesäkuuta, Porin onnettomuus viikkoa myöhemmin.

Porissa ratahenkilö loukkaantui vakavasti, kun reunavallilta singahtanut auto osui häneen.

Nurmen mukaan Otkes on varsin hyvin perillä siitä mitä tapahtui, sillä kummastakin löytyy sekä valokuvia että videoita tapahtumista.

– Moneen muuhun onnettomuuteen nähden on helpompi tilanne. Ei olla pelkästään suullisen kertomuksen varassa. Seinäjoen osalta on aloitettu kuulemiset ja kerätty tausta-aineistoa, Porin osalta tausta-aineisto on kerätty yhteistyössä poliisin kanssa, hän sanoo.

Itse onnettomuuden lisäksi Otkes tutkii pelastustoimia ja viranomaisten toimintaa.

Niemen mukaan tutkimuksen valmistuminen kestää tavallisesti 6–9 kuukautta.

– Loppuraportti ei varmasti valmistu tämän vuoden puolella, hän sanoo.