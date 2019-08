Ott Tänak jatkaa Saksan MM-rallin johdossa

Toyotan Ott Tänak jatkaa johdossa Saksan MM-rallin päätöspäivän avanneen 16. erikoiskokeen jälkeen. Toisena oleva Toyotan Kris Meeke kuroi Tänakin etumatkaa runsaat seitsemän sekuntia, mutta on edelleen 25,1 sekunnin päässä, kun ajamatta on kolme erikoiskoetta. Toyotan kolmoisjohdon varmistaa Jari-Matti Latvala, joka on 44,4 sekunnin päässä Tänakista.

Kuudennentoista erikoiskokeen nopein oli Thierry Neuville, joka on kokonaiskisassa viidentenä runsaat 1.20 minuuttia Tänakia jäljessä.

Tänään ajetaan vielä kolme erikoiskoetta. 17:s erikoiskoe käynnistyy kello 10.41.