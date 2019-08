Ottelusta on tullut taas muotilaji – MM-raja kruunasi Maria Huntingtonin upean taistelun

Naisottelijat ovat olleet tämä kesän yleisurheiluihme. Upea laji on ollut tovin Suomessa alamaissa, mutta tänä kesänä erityisesti Maria Huntington ja Miia Sillman ovat nostaneet ottelun valokeilaan.

Lappeenrannan ottelussa Huntington oli loistava. Tampereen Pyrinnön upea ottelu sai kruununsa päätöslajissa 800 metrillä, kun Huntington runnoi väkisin maitohapposateessa ja Dohan MM-raja silmissään ennätysvauhtia. Aika 2.20,27 toi riittävästi pisteitä, ja Huntingtonin loppupisteet olivat peräti 6 339.

– Heikkisten kanssa oli sovittu, että Hertta vetää ensimmäisen kierroksen 1.06. Mulle on parempi, että eka kierros on toista nopeampi, koska toisella vauhti putoaa joka tapauksessa, Huntington hymyili.

Yhteistyö kertoo paljon ottelijoiden hyvästä hengestä, joka vie kaikkia eteenpäin. Ja taso on noussut kovaksi. Lappeenrannassa myös Sillman otteli yli 6 000 pistettä ja Heikkisen kaksoset Jutta ja Hertta jäivät hekin haamurajasta alle 100 pistettä.

– Kaikki neljä rikkoivat viime vuoden EM-rajan, Huntington huomautti.

Huntington oli Kalevan kisojen ottelussa aivan liekeissä, vaikka olosuhteet olivat kylmät molempina päivinä.

– Tiesin, että jokaisessa lajissa tuollaiset tulokset on tehtävissä, mutta ottelu on siinä mielessä herkkä laji, että onnistumiset pitää tulla peräkkäin, Huntington muistutti.

Ja olihan lauantaina Huntingtonilla katastrofikin lähellä. Pituushypyssä kaksi ensimmäistä hyppyä olivat yliastuttuja ja kolmaskin oli tosi lähellä mennä yli. Ei mennyt ja mainio pituustulos 643 oli valmis.

– Mun luonteeseen ei tuollaisessa tilanteessa kuulu varmistella. Laitoin kyllä joka hypyn jälkeen merkkiä kaksi tossua taaksepäin, mutta samaan aikaan tuntui siltä, että juoksu vasta alkaa kulkea, Huntington kertoi.

Huippuonnistuminen tarkoitti Huntingtonille siis sitä, että edessä on vielä myöhään syksyllä MM-ottelu.

– Nyt on ensin pari viikkoa palauttelua, mutta sitten on pakko vielä uusi harjoitusjakso. MM-kisoihin on vielä niin paljon aikaa, Huntington näki.