Oulun Etta otti pudotuspelitavoitteen kannalta elintärkeän kotivoiton

Viime kaudella miesten lentopalloliigassa hopeaa voittanut Oulun Etta kukisti sunnuntaina joensuulaisen Karelian Hurmoksen 3–1 ja ohitti vastustajansa sarjataulukossa nousten kahdeksanneksi.

Molemmilla joukkueilla on jäljellä kaksi ottelua. Etta kohtaa lauantaina Pielavedellä Savo Volleyn ja Hurmos torstaina Raisiossa myös pudotuspelipaikasta taistelevan Loimun. Runkosarjan päätöspäivänä ensi sunnuntaina Hurmos kohtaa kotonaan Ettan.

– Vaikka ajatukset vähän saattavat karkailla jo ensi sunnuntain otteluun, niin kyllä keskitymme harjoitteluun ja seuraavaan otteluun normaalisti, Ettan valmentaja Olli Kuoksa vakuutti.

Ettan laitahyökkääjät olivat tehokkaita. Ville Sorvoja teki 21, Aleksi Muukkonen 20 ja Jan Helenius 18 pistettä. Mikko Räsänen teki Hurmokselle 18 pistettä.

– Kun Janne Marttila joutui sivuun, niin ajatus oli että Juuso Kontio ottaisi hänen paikkansa. Mutta sitten Muukkonen pelasi pari loistavaa ottelua ja on säilyttänyt paikkansa. Nuori poika onnistui tänään erinomaisesti myös vastaanotossa, Kuoksa lisäsi.

VaLePa kukisti PerPon helposti

VaLePa säilytti kakkossijansa kaatamalla varamiehisenäkin Perungan Pojat 3–0. Vain toisessa erässä PerPo uhkaili kotijoukkueen erävoittoa.

– PerPo hyökkäsi erässä tehokkaasti ja olimme tiukoilla. Rutiini riitti ja oli tärkeää saada pelaajille peliaikaa, VaLePan valmentaja Janne Kangaskokko sanoi.

Lauantaina joukkueen ykköspassari Mikko Esko ja maajoukkuetason yleispelaaja Niko Suihkonen joutuivat jättämään ottelun kesken.

– Krampista toipumiseen pelikuntoon menee päivän tai kaksi. Kyllä he kykenevät seuraavassa ottelussa jo pelaamaan. Kohtaamme keskiviikkona Akaan Tampereella ja perjantaina Hurrikaanin Sastamalassa. On vain hyvä, että lopuissa runkosarjan peleissä on kunnon panos, Kangaskokko sanoi.

Aaro Nikula oli VaLePan tehokkain 15 pisteellä, ja Regan Fathers teki PerPolle 13 pistettä.

Savo Volley toipui lauantain ta ppiosta

Savo Volley menetti lauantaina mahdollisuutensa runkosarjan voittoon, mutta sunnuntaina Jukka Tuovisen valmentama joukkue näytti toipuneensa tappiosta Ducksille. Loimu kaatui Raisiossa 3–0.

– Harmitti tietenkin tappio, mutta se käsiteltiin ja nyt on tärkeää pitää kaikissa otteluissa korkea taso ennen pudotuspelejä. Onnistuimme siinä, pelissä oli hyvä ilme, Tuovinen sanoi.

Savo Volleyllä on kaksi kotiottelua, keskiviikkona se kohtaa Tiikerit ja lauantaina Ettan. Ohjelma on siis helpompi kuin on pisteen edellä olevalla VaLePalla.

– Tärkeintä on pitää peli-ilme hyvänä, ei ole suurta eroa onko kakkonen vai kolmonen. Saamme farmijoukkueesta mukaan loppukaudeksi yleispelaaja Antti Karttusen paikkaamaan Miro Määttäsen tonttia treeneissä ja luultavasti peleissäkin, Tuovinen sanoi.

Tamir Hershko teki Loimulle 17 pistettä, Antti Siltala vieraille 14 pistettä.