Ovatko tässä otteluparissa vastakkain kovimmat joukkueet koskaan suomalaisessa futsalissa? Liigan finaalit alkavat tänään Jyväskylässä

Futsal-Liigan finaalit käynnistyvät tänä iltana Jyväskylän Monitoimitalolla. Finaalisarjassa nähdään uusinta viime keväästä, sillä vastakkain ovat hallitseva Suomen mestari Kampuksen Dynamo ja viime kauden hopeamitalisti Leijona Futsal Akaasta. Vuosi sitten KaDyn ja Leijonan välinen sarja päättyi otteluvoitoin 3-1 jyväskyläläisten eduksi.

– Odotan äärettömän tasaista sarjaa. Viime kaudella oltiin askeleen edellä Leijonaa, vaikka numeroiden valossa ottelut tiukkoja olivatkin. Leijona on kehittynyt entisestään ja joukkue on pysynyt hyvin kasassa viime keväästä. Meillä taas melkein puolet joukkueesta on vaihtunut. Kovia pelaajia lähti ja kovia miehiä on toki tullut tilalle, mutta vaihtuvuutta on kuitenkin ollut melko paljon, KaDyn futsaljaoston puheenjohtaja Samu Kytölä pohtii.

Viime kevään mestaruuden jälkeen KaDysta poistuivat esimerkiksi maajoukkuepelaajat Jukka Kytölä ja Miika Hosio, kun taas uusina kasvoina joukkueessa pisteitä ovat tehtailleet muun muassa brasilialainen Newton Jr. sekä serbialainen Kristijan Radin.

KaDy selvitti tiensä finaaliin kaatamalla välierissä Someron Voiman voitoin 3-1. Välierien yksi suurimmista ilonaiheista KaDylle oli ennen pudotuspelejä Jyväskylään saapuneen David Parenten maalivire, sillä portugalilainen osui neljässä ottelussa kuudesti.

– Meille saapuneet ulkomaalaisvahvistukset ovat olleet tärkeitä ja olen tyytyväinen heidän panokseensa. Parente saatiin meille päävalmentaja Vasko Vujovicin kontakteilla siirtoikkunan viimeisenä päivänä, kun huomattiin, ettei materiaalimme kestä yhtään loukkaantumista, kertoo Samu Kytölä.

Leijonalla 19 ottelun voittoputki

Tällä kaudella KaDy ja Leijona päätyivät runkosarjassa tasapisteisiin, kun molemmat voittivat 22 ottelustaan 17. KaDy kuitenkin vei piikkipaikan paremman maalieron turvin. Niinpä kotietu finaalisarjassa on KaDylla. Mestaruuteen vaaditaan kolme voittoa.

Nyt KaDyn tunnetusti tiivis puolustus joutuu entistä kovempaan testiin, kun vastaan tulee välierissä espoolaisen GFT:n suoraan voitoin 3-0 päihittänyt Leijona, joka on viimeksi hävinnyt joulukuussa runkosarjassa juurikin KaDya vastaan. Leijonan voittoputki pudotuspelit ja Suomen Cupin ottelut mukaan lukien on jo peräti 19 ottelun mittainen.

Akaalaisten kokoonpanon avainmiehiä ovat pallovarmat serbialaisvahvistukset sekä Suomen maajoukkueessakin nähdyt taiturit.

Leijonan ykköspistemies on ollut playoff-pelit mukaan lukien 26 ottelussa tehot 20+22=42 iskenyt serbialainen Dusan Milojevic, joka omaa ennen kaikkea väkevän vasemman jalan laukauksen. Koviin tehoihin on yltänyt myös toinen serbialainen, samalla joukkueen valmennuksesta vastaava Jovan Stankovic. Kotimaisista voimista kovimpia pistemiehiä ovat olleet Jussi Nyström, Petri Grönholm ja Miikka Hurme. Grönholm on vammojen vuoksi pelannut vain 17 ottelua, mutta saanut kasaan tehot 18+18=36.

– Leijona on suomalaisella mittapuulla ainutlaatuinen joukkue etenkin sen suhteen, miten laadukasta hyökkäyspeliä he pelaavat. Ehkä parhaimmillaan KaDy tai Sievi Futsal ovat päässeet lähelle samaa, mutta Leijonalla on 8-9 todellista ratkaisupelaajaa. Kakkoskentän miehet voivat yhtä hyvin iskeä ratkaisevia maaleja, Kytölä tietää.

Runkosarjassa KaDy voitti molemmat keskinäiset kohtaamiset Leijonaa vastaan. Sen sijaan Futsal Cupin välierissä Leijona pudotti KaDyn voittamalla 2-2 päättyneen ottelun päätteeksi rangaistuslaukaukset.

Maajoukkueesta tasainen rasitus

Viime viikonloppuna pelatuissa Espanja-harjoitusmaaotteluissa molemmista finaalimaajoukkueista mukana oli kolme pelaajaa; Leijonasta maalivahtilupaus Kasperi Kangas, kokenut Juhani Jyrkiäinen ja Hurme, KaDysta maalivahti Juha-Matti Savolainen sekä kenttäpelaajat Mikko Kytölä ja Jani Korpela.

Maajoukkueessa mukana olleet ovat siis saaneet tuoretta oppia maailman kärkimaihin kuuluvaa Espanjaa vastaan, toisaalta jaloissa saattaa vielä hieman painaa kahden ylimääräisen ja raskaan ottelun hapot.

– Rasitus jakautui onneksi hyvin. Maajoukkueen päävalmentaja Mico Martic peluutti molemmissa otteluissa todella tasaisesti kaikkia 12 kenttäpelaajaa, Tampereella ja Vantaalla pelatut maaottelut paikan päällä seurannut Kytölä osaa kertoa.

Finaalisarjassa KaDy hakee siis jatkoa viime keväänä saavutetulle seuran ensimmäiselle Suomen mestaruudelle. Leijona Futsal taasen pyrkii kirkastamaan kullaksi viime kevään hopean ja sitä edellisen kevään pronssin.

Futsal-Liigan ensimmäinen finaali KaDy–Leijona Futsal pelataan Jyväskylän Monnarilla keskiviikkona 17. huhtikuuta kello 19.