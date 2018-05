Ove Lehto punnersi isojen poikien MM-penkissä hopeaa

Voimanostoveteraani Ove Lehto punnersi Suomen mitalisaaliin neljään Vantaalla järjestetyissä klassisen penkkipunnerruksen MM-kisoissa. Lehto otti yli 120 kilon sarjassa hopeamitaliin 272,5 kilon tuloksella, joka on ikämiesten Suomen ennätys.

Edelle jäi vain yhdysvaltalaisjätti Thomas Davis, joka kohensi ME-lukemat 290 kiloon. Ruotsin Joel Sundelin otti pronssin 247,5 kilon penkkituloksella.

Palkintopallilla oli kilpailun jälkeen ahdasta, kun sinne hypähti 500 kiloa lihasta. Davis painoi punnituksessa 195, Lehto 163 ja Sundelin 136 kiloa.

Lehto, 45, ruhjoi raudat ylös jokaisella nostollaan. Ensimmäisen noston 255 kiloa tuli ylös kuin ampumalla, 262,5 helposti ja 272,5 kiloa varmasti.

– Nostot tuntuivat hyviltä, paransin ennätystäni ja tuli hopeamitali. Olen todella tyytyväinen, Lehto maisteli kilpailupäiväänsä.

Lehto on menestynyt tähän saakka lähinnä varustenostajana. Hän on punnertanut penkkipaidassa kaksi maailmanmestaruutta. Vantaan kisojen hopea on hänelle ensimmäinen MM-mitali klassisessa penkkipunnerruksessa.

– Molemmissa kilpailumuodoissa on oma mielenkiintonsa. Pidän klassista penkkipunnerrusta sikäli helpompana, että tässä on vähemmän tulokseen vaikuttavia tekijöitä, Lehto vertaili.

Naisnostajat ottivat Suomen muut mitalit. Hanna Rantala voitti perjantaina 52-luokan 102,5 kilon tuloksella. Lauantaina Susanna Törrönen voitti 84 kilon sarjan 132,5 kilon tuloksella, ja Susanna Virkkunen pukkasi 72-kiloisissa 117,5 kilon pronssituloksen.