Ovetshkin maalasi kahdesti – Laine ei kasvattanut maalisaldoaan

Jääkiekon NHL:ssä maalipörssiä johtava Washingtonin Aleksandr Ovetshkin on kasvattanut jälleen maalieroa Winnipegin Patrik Laineeseen . Ovetshkin teki kaksi maalia ottelussa New Jerseytä vastaan. Hänen kauden maalisaldonsa on nyt 49.

Laine sen sijaan ei kasvattanut maalisaldoaan Chicagoa vastaan pelatussa ottelussa, joka päättyi Winnipegin 4–1-voittoon. Laine on tehnyt kaudella 44 maalia.

Washington voitti oman ottelunsa 5–3.

NHL:n runkosarja on loppumetreillä. Runkosarjan viimeinen ottelu pelataan varhain huomenna Suomen aikaa.