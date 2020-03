Päähän taklatun Kivenmäen äiti kertoi poikansa voinnista

Lauantaina päähän taklatuksi tulleen Porin Ässien liigakiekkoilijan Otto Kivenmäen äiti Riina Kivenmäki julkaisi tietoa poikansa voinnista. Lukon tshekkipuolustaja David Nemecek taklasi Kivenmäkeä päähän, ja kypäränsä menettänyt Kivenmäki löi päänsä jäähän.

– Poika voi tällä hetkellä tapahtuneeseen nähden kohtalaisen hyvin, on osastoseurannassa ja nauraakin jo. Muistia ei kuitenkaan tällä hetkellä ole ja päässä on iso vekki. Huominen kertoo enemmän. Tulevaisuus loput. Kausi (ja pahimmillaan koko ura jääkiekkoilijana) joka tapauksessa jäi nyt tähän ja kohta alkavat yo-kirjoitukset on nyt unohdettu, Riina Kivenmäki kirjoitti Facebookissa.

Kivenmäki kuljetettiin sairaalaan.

– Iso kiitos Ässien joukkuelääkärille esimerkillisestä toiminnasta jäällä, pukukopissa ja sen jälkeen sekä kaikille niille, jotka ymmärtävät ettei kyse ole yhden nuoren pelimiehen urasta vaan pahimmillaan yhden rakastetun perheenjäsenen ja ystävilleen tärkeän nuoren miehen ihan koko elämästä, Riina Kivenmäki kirjoitti.