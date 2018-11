Pääseekö Happee sarjatauolle kuuden ottelun voittoputkessa? – "Turkulaisille meidän kohtaaminen on spesiaalijuttu"

Happee pelaa keskiviikkona viimeisen ottelunsa salibandyliigassa ennen kuukauden mittaista maaottelutaukoa. Tauon aikana pelataan Tshekissä salibandyn MM-kisat, joissa Suomi puolustaa maailmanmestaruutta.

Keskiviikkona Jyväskylän Monitoimitalolle saapuu vieraaksi Turun Palloseura.

– TPS on kolmella edelliskaudella tippunut meille playoff-vaiheessa. Happeen kohtaaminen on turkulaisille siksi spesiaalijuttu ja heillä on varmasti hampaankolossa paljon meitä vastaan. TPS on todella vaarallinen, kurinalainen ja etenkin puolustussuuntaan hyvin organisoitu ryhmä, ennakoi Happeen päävalmentaja Mikko Lehto.

Happee pääsee kotiotteluun viiden ottelun voittoputkessa. Viimeksi Happee on hävinnyt 13. lokakuuta, jolloin SPV haki Jyväskylästä pisteet.

Viime viikonloppuna Happee nappasi kaksi voittoa. Ensin perjantai-iltana hirvipaidat kaatoivat Espoossa Indiansin jatkoajan jälkeen lukemin 8-9. Voittomaalin iski loistavan ottelun pelannut (tehot 3+1) nuori laitahyökkääjä Tommi Taimisto. Heti perään lauantaina Happee kampesi kotiottelussa 7-3 voittoon Steelersistä. Tuossa ottelussa vauhdissa olikin sitten kokeneempi kaarti, kuten MM-kisoihin matkaavat Mika Kohonen ja Peter Kotilainen.

–Peter ja Paul Kotilainen ovat olleet yksittäisistä nimistä kovassa vireessä. Jos he eivät ole onnistuneet, uusia vastuunkantajia on noussut. Parissa viime ottelussa hienot ensiesiintymiset liigatasolla teki vuonna 2000 syntynyt Kaapo Siekkinen, päävalmentaja Lehto kehuu.

– Vaikka olemme nyt voittoputkessa, ehjää 60-minuuttista yhä etsimme. Toisaalta olemme osoittaneet henkistä vahvuutta, kun olemme usein pystyneet nousemaan tappioasemasta. TPS on kuitenkin niin organisoitu ryhmä, että paljon ei voi siimaa antaa, Lehto muistuttaa.

Voittoputkensa ansiosta Happee on noussut salibandyliigassa keskikastista sijalle kolme. Keskiviikkona on odotettavissa tasainen taistelu pisteistä, sillä TPS:n sarjasijoitus on neljäs. Turkulaiset ovat Happeeta kaksi pinnaa perässä, yhden ottelun vähemmän pelanneena.

TPS:n Janne Hoikkanen on iskenyt kuluvalla kaudella yhdeksässä ottelussa tehot 6+6. Hoikkanen siirtyi Happeesta TPS:n riveihin viime keväänä. Sitä ennen hän pelasi hirvipaidassa lähes 200 liigaottelua ja oli voittamassa myös Happeen toistaiseksi ainoata Suomen mestaruutta keväällä 2014.

– Paljon on ladattu TPS-otteluun. Sitten on pitkä tauko edessä sarjapeleistä. Toki Suomen Cupissa meillä on vielä tämän viikon lauantaina edessä Forssan-reissu, Lehto päättää.

Miesten salibandyliigaa Jyväskylän Monitoimitalolla: Happee – TPS keskiviikkona 14. marraskuuta klo 18:30.