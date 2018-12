Pääseekö Happee uudenvuoden juhlintaan kotivoitolla? – Suomen Cupin puolivälierä lupaa hyvää

Happee päättää vuoden 2018 kotiottelulla, kun se saa sunnuntai-illan kohtaamiseen vieraaksi EräViikingit Helsingistä. Kyseessä on toinen ottelu hirviteatterissa kuluvana viikonloppuna, sillä perjantaina Happee isännöi sarjakärki Classicia.



Perjantain kohtaaminen oli rohkean ja vauhdikkaan pallollisen pelaamisen juhlaa, jossa hallitseva Suomen mestari Classic oli lopulta parempi lukemin 10-9. Kyseessä oli Happeen kymmenes peräkkäinen Classicia vastaan koettu tappio, mutta lähelle jyväskyläläiset viime kausien yksinvaltiasta pääsivät.



– Hyökkäyspelissä onnistuttiin niissä asioissa, mitä lähdettiin hakemaan. Riittävästi tehtiin maaleja. Sen sijaan kokonaisuuteen ei voi olla tyytyväinen, koska vastustaja pääsi aivan liian helposti iskemään meidän päätyyn ja rokottamaan meidän virheistä, tiivisti perjantain ottelun Happeen päävalmentaja Mikko Lehto.



EräViikingit pelasi vierasottelun myös eilen, kun se kohtasi Porissa sarjan häntäpään Karhut. EräViikingit voitti tuon ottelun 8-9 jatkoajan ja rangaistuslaukausten jälkeen. Niinpä vuoden viimeiseen otteluun lähdettäessä helsinkiläiset löytyvät sarjataulukon sijalta neljä. Happee on kuudentena, neljä pinnaa EräViikinkejä perässä.



Happeen ja EräViikinkien edellisestä kohtaamisesta ei ole kauan, sillä joukkueet pelasivat Suomen Cupin puolivälierässä juuri ennen joulua. Tuossa ottelussa hirvilauma haki Helsingistä selkeän vierasvoiton lukemin 5-11. Sarjaottelussa joukkueet kohtasivat viimeksi syyskuussa. Silloin varsinainen peliaika päättyi 4-4, ja lopulta helsinkiläiset kirjasivat voiton jatkoajan ja rangaistuslaukauskisan päätteeksi.



EräViikingit on vuonna 2016 Tapanilan Erän salibandyjaoston ja Viikinkien fuusiona syntynyt salibandyseura. Viime kaudella se sijoittui runkosarjassa kolmanneksi eli Happeen edelle, mutta hävisi yllättäen puolivälierissä Indiansille. Happee sen sijaan eteni aina loppuotteluun asti, jossa kuitenkin Classic oli kovempi.



– EräViikinkejä vastaan on kiva pelata. Odotan laadukasta ja kontrolloitua salibandya. Heillä riittää taitoa hyökkäyspäässä, kuten maajoukkueessa MM-kultaa äskettäin voittaneet Lauri Kapanen ja Jani Kukkola, Happee-luotsi Lehto tietää.



– Me jatketaan pääosin samalla ryhmityksellä kuin perjantaina pelattiin Classicia vastaan. Puolustaja Niko Ilmonen sai puujalan, joten hän on tänään poissa, Lehto kertoi.



Miesten Salibandyliigaa Jyväskylän Monitoimitalolla: Happee – EräViikingit pelataan sunnuntaina 30.12. kello 17.