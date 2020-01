Päät kolisivat ikävästi Kuopiossa – Sport voittoon Chris DeSousan hattutempulla

Miesten jääkiekkoliigan jumbopaikan karistellut Vaasan Sport päätti neljän ottelun tappiokierteensä hakemalla vieraspisteet KalPalta maalein 6–3.

Vauhdikkaassa pelissä sattui ja tapahtui. KalPa koki tappion lisäksi muutenkin kovia, kun puolustaja Ryan Wilson ja hyökkääjä Miikka Pitkänen joutuivat jättämään pelin kesken päähän kohdistuneiden iskujen jälkeen.

Etenkin Pitkäsen saama tälli näytti rajulta, ja mies jouduttiin taluttamaan kaukalosta pukusuojiin. KalPa-hyökkääjää pimeästä kulmasta taklannut Sportin Turo Asplund sai tilanteesta pelirangaistuksen estämisestä.

Sportin Chris DeSousa nousi ottelun sankariksi kolmella maalillaan. DeSousan uuden vuoden alku on ollut tehokas, sillä kanadalaishyökkääjä on osunut tammikuun kaikissa kuudessa ottelussa vähintään kerran. Hattutemppu nosti tammikuun maalimäärän kahdeksaan, ja miehen koko kauden saldo on nyt 18 osumaa.