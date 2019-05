Päävalmentaja Jalonen tietää Kakon vahvuuden: "Kun hänellä on musta mailan lavassa, vain taivas on rajana"

Kaapo Kakko on lyönyt Slovakian MM-turnauksessa jääkiekkomaailman ällikällä. Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen tietää, missä 18-vuotias nuorukainen on kymmenen pelatun aikuisten maaottelun kokemuksella ehdotonta eliittiä jo nyt.

– Kun Kaapolla on kiekko, hän on kohtuullisen hyvä pelaaja. Maailmassa ei monta samanlaista ole. Kun hänellä on musta mailan lavassa, vain taivas on rajana, Jalonen kehuu.

Kakon maalien ansiosta Suomi on voittanut kaksi ensimmäistä MM-otteluaan. Leijonat kohtaa seuraavaksi huomenna Yhdysvallat. Vastustajan miehistössä pelaa 18-vuotias keskushyökkääjä Jack Hughes, joka kilvoittelee Kakon kanssa NHL:n ensi kesän ykkösvarauksen tittelistä.

Kakon suoritukset aikuisten MM-kisoissa ovat nostaneet suomalaisodotukset pilviin. Moni Leijona-fani odottaa, että ensimmäiseen varausvuoroon oikeutettu New Jersey Devils huutaa Kakon nimen ensimmäisenä juhannuksen NHL-draftissä Vancouverissa.

– Vain New Jerseyn organisaatio itse viime kädessä tietää, minkä pelaajan se haluaa ensimmäisenä, NHL:n Euroopan-toimistoa johtava Göran Stubb muotoilee vuosikymmenten kokemuksella kykyjenetsinnästä.

Kauden alkaessa Hughes oli keskinäisessä vertailussa Pohjois-Amerikassa Kakkoa selkeästi edellä, mutta kauden mittaan tilanne on tasoittunut. Kakko on antanut kovia näyttöjä tehtyään Suomen nuorille maailmanmestaruuden ratkaisseen maalin MM-finaaliottelussa Yhdysvaltoja vastaan ja kotimaisessa Liigassa TPS:n kärkihyökkääjänä.