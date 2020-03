Päävalmentaja Jukka Jalonen jäi aikalisälle – karanteenin kautta

Ei voi mitään, puolustetaan titteliä sitten myöhemmin. Siinä jääkiekon viimekeväisen maailmanmestariluotsin, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalosen tiivistystä tämän kevään peruuntuneesta MM-kiekosta.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF keskusteli tiistain kokouksessaan koronaviruspandemian MM-turnaukselle aiheuttamasta uhasta, muttei vielä perunut Sveitsissä toukokuussa pelattavaksi aiottua turnausta. Liiton varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kuitenkin totesi olevan "käytännössä selvää", ettei MM-turnausta voida pelata tänä vuonna.

Jalosellekin asia on selvä. Viimeistään NHL-liigan keskeytyksen jälkeen toiveet MM-kullan puolustamisesta tänä vuonna katosivat.

– Kyllä se on ollut selvää jo jonkin aikaa. Ei tässä kukaan lätkää pelaa, eikä Sveitsiin päästä (matkustamaan). Mahdoton yhtälö, niin se vain on, Jalonen sanoo.

– Tottakai harmittaa, kun kauden päätapahtuma jää väliin. Mutta perusteet siihen ovat erittäin hyvät. Asiat tärkeysjärjestykseen, kyllä kiekkoa ehtii pelata myöhemminkin.

Ei pyörimistä ihmisten keskellä - varmuuden vuoksi

Vielä viime viikolla Jalonen oli Pohjois-Amerikassa seuraamassa NHL:n suomalaispelaajien meininkiä. Suomeen palattuaan päävalmentaja asettui karanteeniin.

– Olen ollut kotosalla ja mökillä. Ei viitsi ihmisten keskellä pyöriä, tuon ulkomaan reissun takia, oireilta välttynyt mutta "varmuuden vuoksi" eristäytynyt Jalonen kertoo.

Kiireiseksi odotettu kevät vaihtui samalla rauhalliseksi. Nyt ei valita pelaajia leireille tai muutenkaan mietitä päätä puhki, kuinka MM saataisiin sujumaan yhtä loistavasti kuin mestaruuskeväänä.

– Tietyllä tavalla tässä on aikalisä itselläkin. Mökkeilyä, kuntoilua, liikuntaa, lukemista, toivottavasti golfiakin. On niin erilaista, kun ei ole konkreettista työtä nyt päällä. Mutta kyllä tässä tulee puntaroitua, kuinka tämä kausi maajoukkueella meni, vaikka kesken jäikin. Mitä kehitettävää on ensi vuodeksi, mitä tekisimme eri lailla, Jalonen miettii.

"Tulijoita olisi ollut"

Vuoden takainen MM-kultajoukkue oli onnistunut yhdistelmä, ja miltei kokonaan NHL:n ulkopuolelta koottu. Ikuiseksi arvoitukseksi jää, millainen Suomi olisi Sveitsin MM-jäällä nähty. Ehkä erilainen, vuodentakaiseen verraten.

– Vuosi sitten oli monella NHL-pelaajalla sopimuksia katkolla. Nyt ei kuin muutamalla. Ei kaikki tietenkään olisi kisoihin päässeet, mutta kyllä tulijoita olisi ollut, päävalmentaja maalailee.

– Ensi vuonna sitten uudet kisat, ja katsotaan tilannetta sitten taas.

Vuoden 2021 MM-kiekkoon Suomi pääsee kahden vuoden mestaruuspuolustajana.

– Voi sen niinkin ajatella. Harvinaista herkkua, Jalonen nauraa.

– Mutta yhdellä voitolla tosin vain. Mutta kaikenlaista ehtii tapahtua ennen ensi vuoden kisoja. Ja sitten kun kisoja pelataan, voi tuntua vähän oudolta.