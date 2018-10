Päävalmentaja Jukka Västinen hyvästelee ainakin toistaiseksi JyPK:n ja Naisten Liigan – ”Totta kai haikeutta on ilmassa”

Jyväskylän Pallokerho pelaa lauantai-iltana Harjun stadionilla kauden viimeisen ottelunsa, kun vieraaksi saapuu Turun Palloseura. Samalla päättyy päävalmentaja Jukka Västisen kolme kautta kestänyt periodi JyPK:n luotsina. JyPK tiedotti jo elokuussa, ettei Naisten Liigaan vihreäpaidat nostanut Västinen jatka joukkueen valmentajana enää ensi kaudella.



– Henkilökohtainen päätökseni on kypsynyt pikkuhiljaa tässä kauden edetessä ja siihen ei liity yhtään mitään dramatiikkaa. Nyt tuntui vaan oikealta hetkeltä niin joukkueen kuin henkilökohtaisesta näkökulmasta, että en ole enää käytettävissä päävalmentajana kaudelle 2019, totesi Västinen tuolloin JyPK:n nettisivuilla.



Millaiset ovat päävalmentajan fiilikset sitten viimeisen ottelun alla?



– Toivottavasti voitetaan ja joukkue jaksaa tsempata loppuun asti. Totta kai myös haikeutta on ilmassa – tässä on kuitenkin 5-6 pelaajaa, jotka ovat olleet kaikki nämä kaudet mukana. Ja suurin osa pelaajista on ollut mukana molemmat liigakaudet.

TPS vaikea vastustaja – sarjasijoitus jo sinetöity

Västinen ja JyPK-pelaajat haluavat varmasti päättää kautensa voittoon – etenkin, kun JyPK on jäänyt kaikissa aiemmissa ylemmän loppusarjan otteluissa tappion kärsineeksi osapuoleksi. Elokuun puolivälissä päättyneessä runkosarjassa JyPK sijoittui viidenneksi ja ylsi näin ollen ensimmäistä kertaa koskaan Naisten Liigan yläloppusarjaan.



Vielä mitalimahdollisuus mielessään loppusarjaan lähtenyt JyPK on kärsinyt neljä peräkkäistä tappiota. Ensin Åland United voitti Ahvenanmaalla 4-1. Sitten JyPK hävisi kotikentällään FC Hongalle hurjan maali-ilottelun päätteeksi 4-5. Sen jälkeen JyPK on pelannut kaksi vierasottelua, joissa paremmiksi ovat osoittautuneet Suomen mestaruuden tänään keskenään ratkaisevat HJK ja PK-35 Vantaa.



– Olemme loppusarjassa kaatuneet kovia joukkueita vastaan oman maalimme puolustamiseen. Olemme päästäneet 3-6 maalia per ottelu, niin ei silloin ole paljoa pisteitä odotettavissa, Västinen tuumii.



Niinpä sarjataulukkoa ajatellen JyPK:llä ei tänään panosta enää ole. Joukkue sijoittuu joka tapauksessa Naisten Liigassa viidenneksi, mikä on heikommin sujuneesta yläloppusarjasta huolimatta toki komea saavutus toista kauttaan pääsarjassa pelaavalle ryhmälle.



TPS on ollut tällä kaudella vaikea vastus vihreäpaidoille, sillä runkosarjan keskinäisissä kohtaamisissa turkulaiset veivät kaikki kuusi pistettä. Jyväskylästä TPS haki 0-1 vierasvoiton ja kotonaan se kaatoi JyPK:n 3-2.



– Harjulla päästään pelaamaan, ja TPS on tällä kaudella voittamatta; näistä varmasti saamme potkua viimeiseen otteluun. TPS pelaa suoraviivaisesti palloa puolustuksen selustaan ja nopeat laiturit juoksevat perään. Sen pysäyttämiseen pitää löytää keinot, Västinen kertoo.



– Kunnon kokoonpanolla päästään otteluun lähtemään, sillä loukkaantumisia ei oikeastaan ole. Myös TPS on osoittanut, että sillä riittää virtaa kauden loppuun asti, kun voittivat viime kierroksella Åland Unitedin.



Naisten Liigan päätöskierros: JyPK – TPS pelataan Harjun stadionilla lauantaina 20.10. klo 18:00.