Pärmäkoski kolmas Davosin kympillä – Iivo Niskanen miesten 15 kilometrin kisassa 13:s

Krista Pärmäkoski lähestyy potku potkulta parasta hiihtovirettään. Sunnuntaina Davosissa hän toteutti suunnitelmansa täydellisesti, kun kiristi maailmancupin vapaan hiihtotavan kympillä kolmanneksi ja vain 19 sekunnin päähän alkukautta hallinneesta Therese Johaugista.

Kilpailukiellosta vapautunut Johaug on voittanut alkukaudesta jokaisen normaalimatkojen starttinsa. Davosissa Pärmäkoski kiri kantaan, vaikka Johaug hiihti levänneenä ja Pärmäkoski edellispäivän sprinttien uuvuttamana.

– Eroa Johaugiin on mahdollista pienentää ja kääntää jopa voitoksi. Olen uskonut siihen koko ajan, Pärmäkoski kertoi STT:lle.

– Huomasin jo Lillehammerissa, että Ebba Andersson tuli nousuosuuden Johaugia nopeammin. Se kertoi, että muillakin on mahdollisuudet häntä vastaan.

Davosissa Pärmäkoski oli 8,2 kilometrin kohdalla 28 sekunnin päässä Johaugista, mutta nipisti viimeisen 1,8 kilometrin aikana eron 19,2 sekuntiin. Kaksikon väliin ennätti Norjan Ingvild Flugstad Östberg seitsemän sekunnin erolla Pärmäkoskeen.

Ruuvi kiristyy viikko viikolta

Pärmäkoski tunsi edellispäivän sprintin maitohappokylvyt kehossaan kilpailun alun nousuissa.

– Ekat kolme kilometriä oli aika takkuista, kun eilinen raskas päivä painoi kehossa. Sitten kroppa alkoi käynnistyä, Pärmäkoski kertasi kilpailua.

– Sen jälkeen jaksoin pusertaa. Varsinkin viimeiset kaksi kilometriä tuli hyvin.

Davosin vapaan hiihtotavan sprintin finaalipaikka ja vapaan kympin kolmossija vahvistivat Pärmäkosken nousukunnon ja hyvät tuntemukset kehossaan.

– Vire on parantunut viikko viikolta. Cupin avauksessa Rukalla kroppa oli vielä vähän ihmeissään, kun aloin keventää harjoittelua. Lillehammerista eteenpäin olo on tuntunut koko ajan paremmalta ja paremmalta, Pärmäkoski kertoi.

Tourille tosissaan ja säästelemättä

Davosista Suomen joukkue palasi iltalennolla yöksi kotiin. Pärmäkosken ohjelmassa on seuraavaksi palauttelua ja perusharjoittelua, jossa tehot ovat suhteellisen matalalla.

Seuraavat koetukset ovat rankalla Tour de Skillä Italiassa, Sveitsissä ja Saksassa 29. joulukuuta–6. tammikuuta.

– Tourilla on jännä nähdä, millaiset erot meillä on, kun myös Johaugin on hiihdettävät sprintit, Pärmäkoski petasi kiertuetta.

– Tarkoitukseni on hiihtää Tour loppuun, jos ei tule mitään sairastelua tai ekstraväsymystä.

Arvokisojen ässät ovat jättäneet usein Tourin hiihtämättä, kuten Norjan Marit Björgen viime kaudella. Pärmäkoski ottaa Tourin tosissaan.

– Joka kisassa on tarkoitus laittaa kaikki peliin ja pyrkiä podiumille. Tour on raju kokemus, mutta kohottaa kuntoa, kun siitä on palautunut. Se on toiminut minulla aina hyvänä kunnon nosteena.

Riitta-Liisa Roponen oli Davosin kilpailussa 15:s, Susanna Saapunki 21:s, Eveliina Piippo 32:s ja Katri Lylynperä 47:s.

Belov voitti miesten 15 kilometriä

Miesten vapaan hiihtotavan 15 kilometriä sujutteli nopeimmin Venäjän Jevgeni Belov. Toiseksi hiihti Ranskan Maurice Manificat ja kolmanneksi Norjan Martin Johnsrud Sundby. Tiukan kisan kärkinelikko oli kahdeksan sekunnin sisällä.

Iivo Niskanen oli parhaana suomalaisena 13:s runsaat 36 sekuntia voittajalle hävinneenä.

– Jos olisi perinteisellä kisattu, asetelma olisi ollut toinen. Olen tyytyväinen vapaaseen, se on mennyt eteenpäin mutta vielä riittää tehtävää. Silti kohtuullinen sija, kun Davosissa on aiemmin mennyt heikosti. Jonkinlainen Davosin peikko on karistettu, Niskanen sanoi Yleisradion haastattelussa.

Niskanen kertoi, ettei aio osallistua vuodenvaihteen Tour de Skille.

– Kilpailuohjelma on minulle aika huono ja siinä on paljon matkustelua, Niskanen perusteli.

Perttu Hyvärinen oli 21:s, Matti Heikkinen 24:s, Lari Lehtonen 32:s, Ristomatti Hakola 63:s ja Antti Ojansivu 73:s.