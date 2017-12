Pärmäkoski totutti kehoaan vauhtiin Sveitsissä – Tour de Ski valmistaa kohti olympialaisia

Hiihtomaailman kiintotähdet Marit Björgen ja Charlotte Kalla jättävät lauantaina alkavan Tour de Ski -kiertueen väliin, mutta Suomen ykkösnimelle Krista Pärmäkoskelle vuodenvaihteen kiertue on tärkeä palikka olympiakunnon rakentamisessa.

Pärmäkoski ei koe, että seitsemän etapin rasitus heikentäisi hänen olympiamahdollisuuksiaan. Päinvastoin.

– Tourin jälkeen on enää kaksi kisaviikonloppua ennen olympialaisia, Pärmäkoski totesi puhelimitse Sveitsin Pontresinasta, jossa hän on hakenut vuoristoharjoittelun etuja viime perjantaista lähtien.

Pärmäkoski kilpailee kiertueen jälkeen tammikuussa vain Vantaan SM-laduilla ja viikkoa myöhemmin Planican maailmancupissa.

– Planican jälkeen ei pysty tekemään enää ihmeitä. Siinä ei hirveästi pysty kuntoa nostamaan.

Viime tammikuussa Pärmäkoski kipusi kakkosena kiertueen maaliin Alpe Cermis -laskettelurinteessä Val di Fiemmessä, ja odottaa nyt tasaista kisaa.

– Tuskin siellä kovin isoja eroja on ennen loppunousua.

– Vielä on vaikea sanoa, jättääkö joku kiertueen kesken. Kuulin Heidi Wengin sanoneen, että hän voi keskeyttää kiertueen, vaikka johtaisikin, jos tuntee itsensä väsyneeksi, Pärmäkoski kertoi.

Hän muistutti, että norjalainen Weng notkahti selvästi Tourin jälkeen viime vuonna.

Rentoa hiihtoa Sveitsissä

Pärmäkoski lähti keskiviikkona Pontresinasta kohti Lenzerheidea, jossa kiertue alkaa lauantaina vapaan hiihtotavan sprintillä. Avaus on ennakolta Pärmäkoskelle hankalin etappi, vaikka elimistö tuntuu valmiilta lähes 1 500 metrin korkeuteen.

– Pieni arvoitus on, miten vauhtia löytyy.

– Valmistautuminen Tourille on ollut hyvä. Lihaksisto on pysynyt auki, ja hiihtäminen on ollut rentoa, Pärmäkoski kertoi.

Hän teki tapaninpäivänä ensimmäisen tehoharjoituksensa kahteen ja puoleen viikkoon. Kovan harjoittelun tauko johtui lievästä sairastelusta, jonka takia Pärmäkoski jätti väliin myös Toblachin maailmancup-kilpailut viikkoa ennen joulua.

– Kropassa varmasti näkyi, että tehoharjoittelusta oli pidempi tauko, Pärmäkoski arvioi, mutta iloitsi, ettei harjoitus tuonut takapakkia.

Hän ei ole varma, oliko joulukuun sairastelun takana virus vai tuliko marraskuussa kauden avausta lykännyt tauti vain uudelleen päälle.

– Tulimme Lillehammerista Davosiin ruotsalaisten koneella, ja ruotsalaisia oli kipeänä.

– Tauti ei tuntunut muuten kuin siten, että nenä oli tukossa. Lihaksiin tauti ei mennyt, Pärmäkoski kertasi ja tunsi olonsa jo terveeksi.

Pärmäkoski, 27, on yltänyt tällä kaudella kahdesti cupin palkintosijalle, monipuolisuuttaan osoittaen Lillehammerissa perinteisen hiihtotavan sprintissä ja Davosissa vapaan hiihtotavan kympillä. Tour de Skillä hän odottaa itseltään tasaisuutta.

– Aikaerot ratkaisevat. Jos olen neljäs ja häviän keulaan viisi sekuntia, se on tosi hyvä suoritus. Jos olen kolmas ja häviän puoli minuuttia, se ei ole niin hyvä, Pärmäkoski tuumasi.