Pöytätenniskonkari hakee kruunua uralleen Tokiosta – Esa Miettisen takana kasvaa uusi ikäpolvi

Viisi EM-mitalia, joista yksi kultainen, yksi MM-pronssi ja kolmet paralympialaiset. Ei huono saldo kuopiolaiselta alakoulun rehtorilta, vai mitä?

Pöytätennispelaaja Esa Miettinen, 55, on mielenkiintoinen persoona. Rauhallinen ja analyyttinen opettaja on melkoinen pingisfakiiri. Pikkupojasta asti pelanneen Miettisen jalka amputoitiin säärestä alaspäin vuonna 2004. Seuraavana vuonna hän aloitti totisen treenaamisen, ja tulos on ollut häikäisevä.

Nyt Miettinen tekee kaikkensa, jotta hänen uransa saisi kunniakkaan päätöksen ensi elokuussa Tokion paralympialaisissa.

– Kävi niin, että minusta tuli parempi pingiksen pelaaja yksijalkaisena kuin kaksijalkaisena, Miettinen naurahtaa Pajulahden liikuntakeskuksessa Nastolassa.

Vaikka Miettisen saavutukset ovat komeat, ei ole mitään takuita siitä, että suomalaispelaaja nähtäisiin paralympialaisissa.

Kaikki peliin kohti Tokiota

Pöytätennis on paralympialaisten kolmanneksi suurin laji yleisurheilun ja uinnin jälkeen. Lukuisia potentiaalisia pelaajia karsitaan pois. Kävelevien pelaajien sarjassa on viisi luokkaa vamma-asteen mukaan. Miettisen luokka on yhdeksän, johon valitaan 15 pelaajaa tiukan seulan läpi.

Mukaan pääsevät maanosien mestarit (5). Kolmelle aukeaa paikka villin kortin myötä. Paikan saa vielä näiden kahdeksan lisäksi kuusi pelaajaa järjestyksessä rankinglistan kärjestä. Yksi paikka ratkotaan toukokuun alussa Sloveniassa pelattavassa karsintaturnauksessa.

– Olen rankinglistalla nyt sijalla 15. Uskon, että jos pystyn nousemaan muutaman sijan, alan olla jo lähellä. Viimeinen oljenkorsi on sitten karsintaturnaus.

Jos Miettinen raivaa tiensä Tokioon, se on upea kruunu hänen uralleen. Sitä ennen hän on valmis lyömään kaiken tiskiin.

– Arkisin treenaan kerran päivässä, viikonloppuleireillä sitten enemmän. Maksimituntimäärä heiluu 25:n korvilla. Koskaan tunnit eivät jää alle kymmeneen. Minulla on nyt viimeiset vuodet menossa, jos haluan pärjätä.

Naisten tähtäin jo Pariisin kisoissa

Vaikka Miettisen ura alkaa olla loppusuoralla, suomalaisen pöytätenniksen tulevaisuudesta ei kannata olla kovin huolissaan.

Siitä pitävät huolen Aino Tapola, 22, Anna Pasanen, 37, ja Timo Natunen, 32. He kaikki ovat pyörätuolipingiksen mestareita.

Tapola ja Pasanen ovat valmentautuneet tosissaan vasta reilut kaksi vuotta. Sitä ennen toiminta oli naisten omien sanojen mukaan ”harrastelua”.

– Halusimme alkaa harjoitella tavoitteellisemmin. Kun pienen alkusäädön jälkeen Suomen maajoukkueen toiminta on saanut ryhtiä, meillä on nyt loistavat olot treenata. Valmentajamme Martti Autio on tehnyt loistavaa jälkeä, Pasanen korostaa.

Tapola ja Pasanen ovat aiemmin pelanneet muun muassa maajoukkueessa pyörätuolirugbya. Kun naiset ilmoittivat Autiolle, että he haluavat nousta maailman parhaiksi pingispelaajiksi, valmentajan silmissä syttyi heti palo.

– Tokio saattaa tulla meille vielä hivenen liian aikaisin, mutta Pariisissa vuonna 2024 olemme parhaimmillamme, Tapola ja Pasanen vakuuttavat.

Natunen sai kipinän lajiin, kun hän pääsi pallottelemaan aikanaan Suomen kaikkien aikojen menestyneimmän parapelaajan Matti Launosen kanssa. Keväällä kuolleen Launosen palkintokaapissa oli yli 40 arvokisamitalia.

– Harjoittelen niin paljon kuin vain ikinä pystyn. Laadukkaista pelikavereista on välillä pulaa, sanoo Natunen.

Hänen kotonaan on ”pingisrobotti”, joka sylkee palloja niin paljon kuin Natunen jaksaa lyödä.