Paalutaistelussa taipunut Bottas kärkkyy voittoa kakkosruudusta – "Teemme kaikkemme"

Valtteri Bottas uskoo vielä voittomahdollisuuksiinsa, vaikka hävisi F1:n Britannian gp:n paalutaistelun Mercedes-tallitoverilleen Lewis Hamiltonille. Bottas hyökkää Silverstoneen kisaan kakkosruudusta ja yrittää keksiä lääkkeet tallitoverinsa kukistamiseksi.

– Teemme kaikkemme, koska ero MM-pisteissä välillämme on pieni. Teemme töitä yön yli ja katsomme mitä keksimme, pystymmekö tekemään mitään eri tavalla, Bottas kertoi aika-ajojen jälkeen.

– Meillä on tietty filosofia, ja yleensä edellä oleva auto saa valita strategian ja saa pienen etulyöntiaseman. Mutta koskaan ei tiedä mitä kisassa tapahtuu, esimerkiksi minun ja Lewisin kisat viime vuonna menivät eri tavoilla, Bottas jatkoi viitaten vuoden 2019 Britannian gp:hen, jossa Hamilton ohitti Bottaksen käyttämällä eri varikkostrategiaa.

Bottas näytti olevan paalun syrjässä kiinni, sillä hän oli aika-ajon kahden ensimmäisen osion nopein, kun taas Hamiltonilla oli pieniä vaikeuksia. Ratkaisevalla hetkellä päätösosiossa brittikuski kuitenkin sai kaiken osumaan nappiin ja päihitti Bottaksen 0,313 sekunnilla.

– Kaikki meni hyvin siihen asti, auto tuntui hyvältä. Auton tasapaino muuttui sitten vähän yliohjaavammaksi. Molemmilla yrityksilläni kolmososiossa oli hankalaa hyökätä hitaisiin mutkiin.

Räikkönen taas häntäpäässä

Hamilton järjesti itselleen ylimääräistä puuhaa aika-ajojen kakkososiossa, kun hän pyörähti ensimmäisellä yrityksellään Luffield-mutkassa. Se ei kuitenkaan nujertanut britin itseluottamusta.

– Tämä oli vaikea aika-ajo. Valtteri puski minut aivan äärirajoille, hän on tehnyt fantastista työtä, Hamilton sanoi.

Mercedekset olivat Silverstonessa murskaavan ylivoimaisia, sillä kolmosruutuun ajanut Red Bullin Max Verstappen jäi Hamiltonista sekunnin.

Nelosruutu meni Ferrarin Charles Leclercille ja viitosruutu kotikisaansa ajavalle McLarenin Lando Norrisille.

Harjoituksissa hyvässä vauhdissa olleen Racing Pointin aika-ajot olivat pieni pettymys. Lance Stroll oli kuudes ja hänen tallitoverinsa, koronavirustartunnan saanutta Sergio Pereziä tuuraava Nico Hülkenberg oli 13:s.

Pettymys oli myös Alexander Albon, joka oli vasta 12:s ja jäi edelliskisan tapaan ulos aika-ajon päätösosiosta. Albon koki taas rökäletappion tallitoveri Verstappenille.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen sai tyytyä aika-ajojen 18. sijaan, mikä oli paluu maanpinnalle hyvän harjoitusvauhdin jälkeen. Kisaan hän lähtee 17. ruudusta Daniil Kvjatin rangaistuksen myötä.

– Meillä on yhä parannettavaa. Edessämme on autoja samalla moottorilla, joten se ei ole vain moottorista kiinni. Yleisesti auto on ollut tuntumaltaan ja ajettavuudeltaan parempi tänä viikonloppuna, mutta olemme yhä vähän hitaita, suomalainen totesi.