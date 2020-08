Paavo Nurmi Games aloittaa yleisurheilun superviikon Turussa

Ruotsin Kim Amb tähyää keihäskaarellaan 90 metrin viivaa. Ennätyksensä 86,49 pari viikkoa sitten heittänyt ruotsalainen himoitsee tiistaina Paavo Nurmen kisoissa kovan saksalaiskaksikon päänahkaa.

Johannes Vetter osoitti loistokuntoa sunnuntaina ja kiskaisi Saksan mestaruuskisoissa kauden parhaansa 87,36. Andreas Hoffman avasi kilpailukautensa vasta viikonvaihteessa ja joutui tyytymään alle 80 metrin kaareen.

Hoffmanin ennätys on kuitenkin huikea 92,08 kahden vuoden takaa.

– Kilpailen mielelläni Suomessa. Viihdyn täällä hyvin, ja kisoissa on yleensä fantastinen tunnelma, ensimmäistä kertaa Nurmen kisoissa heittävä Amb sanoi.

Tiistain kisa on Ambille jo kauden kahdeksas kilpailu. Koronavirus ja viruksen tuomat rajoitteet eivät vaikuttaneet Ambin kevään harjoiteluun.

– Asun lähes maaseudulla, jossa pystyin rauhassa tekemään normaalit harjoitukset, Amb kertoi.

Amb kilpaili elokuun alussa Kuortaneella ja toivoo pääsevänsä vielä kolmannen kerran Suomeen kilpailemaan syyskuussa Suomi–Ruotsi-maaotteluun.

– Finnkampen on aina ollut minulle kauden kohokohta.

Visser kirittää Suomen aitanelikkoa

Naisten 100 metrin pika-aidoissa hienosti tällä kaudella esiintyneet suomalaiset saavat hyvää kiriapua Hollannin Nadine Visseristä.

Viime vuonna 60 metrin aidoissa Euroopan hallimestaruuden voittanut Visser on tällä kaudella kipittänyt aidat aikaan 12,90. Hollantilaisen ennätys viime vuodelta 12,62 on kymmenyksen Annimari Kortteen Suomen ennätystä parempi.

Turussa pika-aitojen lähtöviivalle asettuu Suomen kärkinelikko eli Kortteen lisäksi Nooralotta Neziri, Reetta Hurske ja Lotta Harala.

Kovaa kansainvälistä tasoa nähdään mm. naisten seiväshypyssä, jossa on mukana moninkertainen arvokisamitalisti Britannian Holly Bradshaw. Naisten kolmiloikassa Kristiina Mäkelää vauhdittaa tänä vuonna 14,38 hypännyt Bulgarian Gabriela Petrova.

Kisoissa paljon erityisjärjestelyjä

Paavo Nurmi Games kerää Turkuun lähes seitsemänkymmentä urheilijaa noin kahdestakymmenestä Euroopan maasta. Koronavirustilanteen lähiajan muutokset ovat aiheuttaneet myös joitakin odottamattomia poisjääntejä. Esimerkiksi muutamat puolalaiset urheilijat ovat viime hetkillä jääneet pois kisoista.

– Meillä on kuitenkin kova kansainvälinen kattaus ja olemme todella panostaneet urheilijoiden kuljetuksiin ja karanteerirajoituksiin. Yksiselitteisenä ohjeena on, että negatiivinen koronatestitulos vaaditaan urheilijoilta, jotka tulevat matkustusrajoituksen kohteina olevista maista, selvitti kisojen toimitusjohtaja Jari Salonen.

Paavo Nurmen stadionilla katsojakapasiteetista on käytössä noin puolet eli runsaat 6000 paikkaa.

– Stadion on jaettu yhdeksään lohkoon, ja sisäänkäyntiväyliä on käytössä viisi. Jokaisen katsojan on kuitenkin itse kannettava vastuunsa käsihygieniasta ja turvaväleistä, Salonen totesi.

Yleisurheilun superviikko jatkuu Turussa torstaina, jolloin alkavat nelipäiväiset Kalevan kisat.