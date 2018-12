"Paini-Paavo" kantoi olympiasoihtua, Erkki Päivärinta ponnisti sankariksi, pesäpallotuomari kehotti luovuttamaan – 110-vuotiaaseen Muuramen Yritykseen mahtuu monta tarinaa

Voimistelu- ja urheiluseura Muuramen Yritys on omalla reviirillään merkittävä liikuttaja ja harrastusten tarjoaja. Yrityksellä on rapiat tuhat jäsentä, mikä on noin kymmenesosa Muuramen kunnan väkiluvusta. Muuramelaisia on 10 100.

Tänä vuonna Yritys on viettänyt 110-vuotisjuhliaan. Seura syntyi, kun Muuramen työväenyhdistyksen alaisuuteen perustettiin voimistelu- ja urheilujaosto 1908. Alkuaikoina lajeja olivat voimistelu, hiihto, yleisurheilu ja ammunta sekä teatteri.

Yrityksestä tuli oma yhdistyksensä 1922. Seura kuuluu Työväen Urheiluliittoon.

Yrityksen nykyiset lajit jäsenmääriltään suuruusjärjestyksessä lueteltuina ovat jalkapallo, salibandy, yleisurheilu, paini, voimanosto ja ammunta. Lisäksi seuralla on hiihto- ja kuntourheilujaosto, joka liikuttaa vuosittain tuhansia ihmisiä, joista iso osa ei ole seuran jäseniä. Kouluilla Yritys järjestää iltapäiväkerhoja, joissa leikitään ja pelataan.

Yritys on keskittynyt lasten ja nuorten harrastuksiin. Seuran jäsenistä 70 prosenttia on alle 15-vuotiaita. Seurakoordinaattorina työskentelevä Jaakko Kaistinen kertoo, että salivuoroista on suuri pula.

Yrityksen pitkäaikainen puheenjohtaja on Eero Kortteinen. Hänen vaimonsa Anja Kortteinen puolestaan on seuran pitkäaikainen taloudenhoitaja.

Esittelemme seurasta muutamia kasvoja:

Erkki Päivärinta

Pieni kunta sai oman urheilutähtensä, kun Erkki Päivärinta leiskautti miesten pituushypyn Suomen mestariksi Kalevan kisoissa 1977. Se oli Yritykselle kautta aikain ensimmäinen SM-kulta. Voittotulos 753 irtosi viimeisellä ponnistuksella ja vei Päivärinnan maajoukkueeseen.

Paavo Hakanen

Paini henkilöityy Yrityksessä Paavo Hakaseen. ”Paini-Paavo” kilpaili yli 70-vuotiaaksi ja valmensi vielä pidempään, eikä ole jättänyt lajia vieläkään. Nyt 83-vuotiaana ”Paini-Pappa” toimii harjoituksissa avustajana. Vuonna 1952 Hakanen oli yksi Yrityksen soihdunkantajista, kun olympiatuli saateltiin Muuramen läpi.

Auli Pitkänen

Auli Pitkänen näki alakouluikäisenä Yrityksen tytöt pelaamassa jalkapalloa, vaikuttui näiden yhtenäisistä peliasuista ja liittyi joukkueeseen. Lukiolaisena Pitkäsestä tuli Yrityksen juniorivalmentaja, ja vuodesta 2006 hän on luotsannut seuran jalkapallojaostoa. Vuosien myötä luottamustehtävät ovat laajentuneet maakunnallisiksi ja valtakunnallisiksi. Viime keväänä Pitkänen aloitti Suomen Palloliiton seuraparlamentin varapuheenjohtajana.

Seppo Lahtinen

Seppo Lahtinen on pyyteetön moniosaaja, jollaisia jokainen toimiva urheiluseura – tai mikä tahansa yhdistys – tarvitsee. Lahtinen on valmentanut yleisurheilussa seuran junioreja ja huippuja, muun muassa Erkki Päivärintaa. Seuran sihteerinä Lahtinen toimi poikkeuksellisen pitkän jakson 1972–2016. Niin ikään 70-luvulla Lahtinen alkoi järjestää lapsille yleisurheilukilpailuja. Hän jatkaa Maanantaikisojen perinnettä edelleen.

Jarno Kuvaja

Jarno Kuvaja muistaa juniorivuosiaan Yrityksessä lämmöllä.

– Oli mukavaa, ja se on varmasti yksi siihen, miksi urheilu on tärkeä osa elämääni edelleen. Paljon tuttuja ja kavereita tuli noilta ajoilta ja kivoja muistoja. Kirkkain tulos on tietenkin kaukalopallon Suomen mestaruus (B-junioreissa 1991).

Mieleen on jäänyt myös pesäpallon SM-karsintapeli Kiteellä.

– Olimme ulkovuorossa tappiolla 31–0 ja saaneet aikaan yhden paljon. Tuomari vihelsi pelin poikki ja totesi, että jos Muuramen pojat nyt luovuttaisitte, kun ei ole kuin henkisiä vammoja. Niin tehtiinkin.

Kuvaja valmentaa Yrityksessä jalkapallo- ja salibandyjunioreita.