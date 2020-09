Paniikkinappulaa painettiin viime hetkellä – Jokerien kone oli lentokentällä jo lähtövalmiina, kun tieto Dinamo-ottelun perumisesta tuli

KHL-jääkiekkojoukkue Helsingin Jokerien lento Valko-Venäjälle on peruttu, eikä joukkue pelaa KHL:n avausotteluaan tänään Minskissä. Jokerien oli määrä lentää tänään illalla paikallisen Dinamon kanssa pelattavaan avausotteluun.

Helsinki-Vantaan liikelentoterminaalissa paikalla olleen Lehtikuvan kuvaajan havaintojen mukaan paniikkinappulaa painettiin ilmeisesti aivan viime hetkillä. Lentokone oli jo lähtövalmiina ja joukkueen logistiikkajohtaja oli paikalla matkatavaroineen, kun tieto tuli. STT ei ole tavoittanut logistiikkajohtajaa tai ketään muutakaan kommentoimaan, miksi lähtö lopulta peruuntui ja näin nopealla aikataululla.

Jokerien Valko-Venäjän-pelimatka oli kohdannut vastustusta lähes kaikilta kuviteltavissa olevilta tahoilta. Joukkueeseen vedottiin ministeritasolta asti, ja Jokereiden Instagram-tilille ilmestyi lukuisia suomen- ja englanninkielisiä viestejä, joissa pyydettiin joukkuetta olemaan tukematta ”säälimätöntä diktaattoria”. Perumispäätöksen jälkeen kommentit ovat muuttuneet kiitteleviksi.

Diktaattorilla viitataan 26 vuotta maata itsevaltaisin ottein hallinneeseen ja usein hokkarit jalassa esiintyvään Valko-Venäjän presidentiksi julistautuneeseen Aljaksandr Lukashenkaan.

Lukashenkan uudelleenvalinnan varmistaneita vaaleja pidetään laajasti vilpillisinä. Niitä seuranneissa mielenosoituksissa on tehty massoittain mielivaltaisia pidätyksiä, median- ja sananvapautta on rajoitettu entisestään ja pidätettyjä on muun muassa ihmisoikeusjärjestöjen mukaan myös kidutettu.

Jokerit-boikottia ei tulekaan

Myös Jokerien kannattajayhdistys Eteläpääty ry otti voimakkaasti kantaa Valko-Venäjälle lähtöä vastaan. Vannoutunut faniyhdistys ilmoitti aiemmin boikotoivansa seuran kotipelejä toistaiseksi. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Roope Räty kertoo nyt STT:lle, että boikotti peruuntuu, kun pelimatkakin peruuntuu.

Jatkoaika-sivusto kertoi tänään KHL-lähteeseen vedoten, että päätöksen Suomeen jäämisestä tekivät Jokerien pelaajat, sillä he pelkäsivät tappouhkausten takia turvallisuutensa puolesta. Toistaiseksi on epäselvää, mistä mahdollisissa tappouhkauksissa oikein olisi kyse ja missä niitä on esitetty. Joukkueelta ei ole hellinnyt pelaajahaastatteluja Valko-Venäjällä pelaamisesta.

Eteläpäädyn Räty epäilee KHL:n selitystä perumiselle. Hän korostaa, että tämä ei ole yhdistyksen mielipide vaan hänen omaa spekulaatiotaan.

– Mielestäni kuulostaa nyt siltä, että tässä yritetään nyt syyllistää Lukashenkan vastustajia. Tämä on vain omaa henkilökohtaista spekulaatiotani. En toki halua vähätellä mahdollisia tappouhkauksia, vaan ne pitää ottaa vakavasti, Räty sanoo.

Ilta-Sanomat uutisoi, että sen tietojen mukaan huhupuheet pelaajalähtöisestä boikotista eivät pitäisi paikkaansa vaan päätös tehtiin KHL:ssä, joka taipui lopulta Jokerien toiveeseen.

Myös paikallisjoukkueen fanit protestoivat

Myös paikallisen Dinamon kannattajat ovat aiemmin ilmoittaneet boikotoivansa otteluita. Boikotti juontaa juurensa siitä, että muun muassa joukkueen seurapomo Dmitri Baskov on ilmoittanut, että Lukashenkalla on hänen täysi tukensa.

Minskin Dinamon faniklubi Byzone julkaisi jo pari viikkoa sitten Instagram-tilillään avoimen kirjeen, jossa ilmoitti boikotoivansa joukkueen kotipelejä ”ilman määräaikaa” eli toistaiseksi. Klubi vaatii muun muassa rehellisiä uusia presidentinvaaleja, pidätettyjen vapauttamista ja väkivallan tuomitsemista.

– On häpeä tulla identifioiduksi joukkoon, joka tukee turvallisuusjoukkojen laittomuuksia ja Valko-Venäjän kansan kansanmurhaa, faniklubi muotoilee kannanottonsa.

Jokerien fanit ovat olleet sitä mieltä, että ottelusta pitäisi antaa luovutusvoitto. Venäjänkielinen urheilusivusto gol.ru uutisoi, että luovutusvoiton lisäksi ottelun jättäminen väliin maksaisi kolme miljoonaa ruplaa, joka on reilut 30 000 euroa. Jokereiden liikevaihdossa tämä on pisara meressä, sillä raskaasti tappiollisen seuran liikevaihto oli viime vuonna 14,4 miljoonaa euroa.

KHL tiedotti torstai-iltana nettisivuillaan, että se on määrännyt Jokereille teknisen tappion Dinamo-pelistä, koska helsinkiläisseura ei saapunut pelipaikalle.

Jokerit siirtyi kotimaisesta SM-liigasta KHL:ään vuonna 2014.