Panthers-kippari Barkov on koronatauon aikana opetellut siivoamaan ja kokkaamaan

NHL-jääkiekkoliigan suomalaistähtiin lukeutuva Aleksander Barkov tekee mitä tahansa vaaditaankaan liigan voittopokaali Stanley Cupin valloittamiseen. Vaikka sitten jumittamaan hotellihuoneessa, päivästä toiseen.

– Stanley Cup on se kaikki. En jättäisi sänkyäni, paitsi mennäkseni peleihin ja harjoituksiin, saadakseni mahdollisuuden Stanley Cupin voittamiseen. Sekä minä että joukkue elämme tätä varten. Haluamme voittaa, ja teemme kaikkemme sen eteen, Florida Panthersin kapteeni Barkov maalaili NHL:n sivustolla.

– Ei minun tarvitse välttämättä mennä mihinkään ja luulen, että niin se on muillakin meidän jätkillä. Olemme puhuneet asiasta yhdessä, tiedostamme tilanteen ja selviämme siitä hienosti ja niin turvallisesti kuin vain mahdollista, Barkov jatkoi.

Hotelliasuminen on yksi juonne NHL:n suunnitelmissa koronaviruksen keskeyttämän kauden loppuun saamisessa. Kautta jatkavat 24 joukkuetta suunnitellaan jaettavaksi kahteen kaupunkiin, joissa pelaajat pysyttelevät tiiviisti hotelleissa pelien ja treenien välissä. Barkovin Panthers lähtee pyttyjahtiin itäisen lohkon 10. sijalta, ja se kohtaa avauskierroksella seiskasijoitetun New York Islandersin.

Barkovilla on vain hyvää sanottavaa NHL:n tarkoista turvasuunnitelmista.

– Kontakti muihin on minimaalista, joten tunnen oloni turvalliseksi (kohti kauden jatkoa). En tekisi mitään, mikä ei ole turvallista, koronatauon aikana Floridassa pysynyt Barkov sanoo.

Tauon pari ensimmäistä kuukautta Barkovilla oli seuranaan äitinsä Olga, mutta nyt mies on omissa oloissaan.

– Äitini lähti kuukausi sitten, ja siksi olemme yhä väleissä, Barkov virnuilee.

– Piti opetella kuinka kokataan ja siivotaan. Toki 24-vuotiaana pitäisikin oppia, kuinka elää itsekseen. Ihan hyvin on mennyt, mutta oli hienoa, että äiti oli auttelemassa noiden kahden kuukauden ajan.

Tappara-osakkuus on "iso kunnia"

Torstaina kerrottiin, että Barkovista tulee kasvattajaseuransa Tapparan kolmanneksi suurin osakas. Tamperelaisseuran mukaan Barkov teki Tapparan taustayhtiön Tamhockey Oy:n kautta merkittävän pääomasijoituksen.

– Tuo on minulle suuri askel, ja on suuri kunnia tulla omistajaksi seuraan, jossa kasvoin. Jos haluaa omistajaksi NHL:ssä, rahaa pitäisi tietenkin olla paljon enemmän kuin mitä minulla nyt on. Mutta tämä on iso askel ja uutta minulle, ja aion oppia lisää joka päivä, Barkov jutteli uudesta aluevaltauksestaan.