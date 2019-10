"Paras esitykseni MM-kisoissa koskaan" – Viisi kultaa napannut Simone Biles haltioitui suorituksestaan puomilla

Telinevoimistelun supertähti Simone Biles nousi sunnuntaina kaikkien aikojen MM-mitalitilaston kärkeen. Hän voitti kultaa puomilla ja permannolla Stuttgartin MM-kisojen päätöspäivänä. Yhdysvaltalainen Biles on nyt voittanut 25 MM-mitalia.

Bilesin uran 18. MM-kulta heltisi puomilta pistein 15,066 ja seuraava permannolta pistein 15,133. Menestys puomilla ilahdutti häntä erityisesti, sillä hän jäi telineellä pronssille sekä Dohan MM-kisoissa viime vuonna että Rion olympialaisissa 2016.

– Olen aivan haltioissani suorituksestani puomilla, se oli luultavasti koko viikon kohokohta, Biles sanoi uutistoimiston AFP:n mukaan.

Stuttgartista voimistelija lähtee kotimatkalle mukanaan viisi kultaa. Lauantaina Biles voitti hypyn maailmanmestaruuden, mutta jäi yllättäen eritasonojapuilla viidenneksi. Kisojen alussa Biles auttoi Yhdysvallat joukkuekultaan ja voitti neliottelun.

Biles, 22, piti suoritustaan Stuttgartissa parhaana koko MM-urallaan.

– Tämä oli paras esitykseni MM-kisoissa koskaan, Biles sanoi permantokultansa jälkeen.

Biles on aiemmin todennut, että "99-prosenttisella" varmuudella Stuttgartin MM-kisat jäävät hänen viimeisikseen.

Suvereeni voimistelija aloitti arvokisauransa 16-vuotiaana vuonna 2013 ja nappasi heti tuolloin ensimmäiset MM-kultansa.

Texasissa odottavat äidin mitalijuhlat

Vaikka Biles voitti permannolla toiseksi tulleen joukkuetoverinsa Sunisa Leen kokonaisella pisteellä, suoritus vaati veronsa.

– Lopulta en enää pystynyt liikkumaan, olin niin väsynyt, maailmanmestari totesi.

Kolmanneksi permannolla tuli Venäjän Angelina Melnikova.

Biles ennakoi, että kotona Texasissa häntä odottavat mitalijuhlat.

– Äitini on yleensä järjestänyt sellaiset MM-kisojen jälkeen. Riippumatta siitä, haluanko juhlia vai en, Biles vitsaili.

Mitalijuhlien jälkeen Bilesin ja hänen valmentajansa Laurent Landin katseet kääntyvät kohti kymmenen kuukauden päässä siintäviä Tokion olympialaisia. Riossa Bilesin taidot toivat kullat permannolta, puomilta ja neliottelusta. Kisojen neljäs kulta tuli joukkuekilpailusta. Kaksikon tähtäimessä ovat jälleen kirkkaimmat mitalit

– Simone on osoittanut itselleen ja muille, että hän on vankkumaton sekä treenatessaan että tositoimissa. Jos hän jatkaa tätä vielä 12 kuukautta, hän on Tokiossa erittäin menestyksekäs, Landi ennakoi.

Tokiossa Bilesin odotetaan jopa ylittävän voimistelulegenda Nadia Comanecin viiden kullan mitalisaaliin. Romanialainen Comaneci ylsi viiteen olympiavoittoon 1976 Montrealissa ja 1980 Moskovassa.

MM-kisojen mitaliennätystä piti aiemmin 23 mitalilla hallussaan 1990-luvulla miesten telinevoimistelua hallinnut valkovenäläinen Vitali Stsherbo.