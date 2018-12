"Paras hevonen on vielä tulematta" – Ravilegenda Pekka Korpi jaksaa yhä painaa pitkää päivää

Kansaneläkeikä on täyttynyt neljä vuotta sitten, mutta raviohjastaja Pekka Korpi jatkaa täysillä työelämässä. Hän ei jäähdyttele, vaan huhkii aamusta iltaan ja sukkuloi menestyksekkäästi kahden maan välillä.

Tuorein suurvoitto tuli joulukuun alussa, kun hänen omistamansa ja ohjastamansa Arctic Elsa juoksi 30 000 euron potin Kasvattajakruunusta. Korven valmennuslistoilla on noin 70 hevosta, jotka ovat jakaantuneet kahden Suomen tukikohdan lisäksi Ruotsissa Tukholman liepeillä olevaan talliin.

Mikä saa 69-vuotiaan kaiken voittaneen veteraanin yhä jatkamaan?

– Hevoset. Kun niiden kanssa on koko elämänsä touhunnut, liekki ei hevillä sammu. Uskon myös siihen, että kaikkein paras hevonen on vielä tuloillaan. Siitä kipinä tulee, Korpi sanoo.

Ruotsissa lajin etu ratkaisee

”Kultasormi” Korpi on komean uransa varrella valmentanut maailmallakin, muun muassa Floridassa. Hänellä on kompetenssia vertailla eri maiden plussia ja miinuksia. Tässä katsannossa selviää, miksi mies on satsannut myös Ruotsiin.

– Ruotsissa raviurheilulla on pitkät perinteet, ja siellä on paljon enemmän rahaa. Tämä sitten näkyy vähän kaikessa. Kun mennään raveihin, tietää että joka homma pelaa. Jokaiselle hevoselle löytyy puhdas karsina ja siisti valjastuspaikka sisätiloissa. Asiat on hoidettu kauttaaltaan jämptisti.

– Ammattimaiset valmennusolot ovat tosi hyvät, koska radat panostavat niihin. Päättäjät ajattelevat koko lajin etua, kun taas Suomessa usein oman radan etu on liian lähellä, Korpi vertaa.

Tulevaisuudenuskoa riittää

Suomessa hevosten astutusmäärät ovat laskeneet, ja varsoja syntyy aiempaa vähemmän. Korpi ei ole tilanteesta niin huolissaan kuin voisi luulla.

– Asian myönteinen kääntöpuoli on se, että laatuun on satsattu. Se myös näkyy, hevosten taso on parantunut ihan hirveästi. Sitä tässä olen yrittänyt itsekin, että saisin kansainvälisen luokan hevosen, Korpi tuumaa.

– Yritän niin kauan kuin terveyttä riittää. Poikani Hannu-Pekka ja Janne ovat tässä myös mukana. Hannu-Pekka on Vihdissä ja Janne Ruotsin päässä. Ilkka Herlinin kanssa meillä on kimpassa siitostoimintaa.

Nuoria ohjastajia on, mistä valmentajia?

– Pari vuotta sitten, kun ravipelit yhdistettiin, en nähnyt Fintoton jäämistä yksin vaihtoehtona. Ilman muuta on parempi tehdä yhteistyötä. Veikkauksella on rahaa ja kykyä mainostaa pelejä.

– Raviurheilu on menossa parempaan suuntaan. Meillä on hyviä nuoria kuskeja. Uusia valmentajia saisi tulla lisää, että lajin tulevaisuus olisi turvattu, Korpi toivoo.