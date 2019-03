Paris sinetöi finaalivoitolla supersuurpujottelun cupmestaruuden

Italian Dominik Paris sinetöi uransa ensimmäisen alppihiihdon maailmancupin mestaruuden lajivoitolla Andorran Soldeussa. Paris voitti kauden viimeisen supersuurpujottelun 0,15 sekunnin erolla Sveitsin Mauro Caviezeliin ja nappasi lajin maailmancupin 84 pisteen erolla Itävallan Vincent Kreichmayriin, joka sijoittui Soldeussa kolmanneksi.

Paris, 29, on kilpaillut maailmancupissa vuodesta 2009. Hän on saavuttanut syöksylaskussa 12 osakilpailuvoittoa ja supersuurpujottelussa neljä. Maailmancupin kokonaiskilpailussa hän on ollut parhaimmillaan kuudes.

Kaudella 2014–15 Paris sijoittui supersuurpujottelun maailmancupissa toiseksi. Hän voitti Åren MM-kisoissa helmikuussa supersuurpujottelun mestaruuden.

Shiffrin voitti naisten cupin

Yhdysvaltain Mikaela Shiffrin on voittanut alppihiihdon supersuurpujottelun naisten maailmancupin ensi kertaa urallaan. Shiffrin varmisti ykkössijansa laskemalla tänään lajin finaalikilpailussa neljänneksi.

Viime viikolla Shiffrin rikkoi yhden kauden voittoennätyksen maailmancupin pujottelussa, kun hän otti 15. voittonsa lajissa. Pujottelucupissa hän on omaa luokkaansa, kuten maailmancupin kokonaispisteissä.

Shiffrin jakoi torstaina Andorrassa nelossijan Itävallan Nicole Schmidhoferin kanssa. Schmidhofer jäi supersuurpujottelun cup-pisteissä toiseksi 47 pisteen päähän Shiffrinistä.

Supersuurpujottelun finaalin voitti Saksan Viktoria Rebensburg ennen Itävallan Tamara Tippleriä ja Italian Federica Brignonea.

Maailmancupin finaalit jatkuvat tänään miesten supersuurpujottelulla. Kilpailu alkaa kello 13.